Жирона с Довбиком и Цыганковым попала в увлекательный рейтинг «карликов»

Футбольная обсерватория CIES (Международный центр спортивных исследований) составила реестр европейских команд с самым низким средним ростом в пяти главных лигах континента (Испания, Англия, Франция, Италия и Германия).

Первое место занял испанский клуб «Райо Вальекано». Средний рост игроков этой мадридской команды равен 178,61 см.

Вторая позиция у еще одного представителя Ла Лиги – клуба «Лас-Пальмас» (180,22 см). Далее идут французские клубы «Нант» (180,37 см), «Мец» (180,38 см) и «Лилль» (180,56 см).

Замыкает топ-6 испанская «Жирона», цвета которой, как известно, защищают украинцы Артем Довбик и Виктор Цыганков. Средний показатель роста у игроков каталонской команды составляет 180,6 см. Самые низкие в коллективе Порту (167 см), Ян Коуто (168см) и Тони Вилья (169 см).

«Жирона» в таблице Ла Лгии занимает 2-е место. В 23-м туре 3 февраля каталонцы дома сыграли вничью 0:0 с «Реал Сосьедадом».