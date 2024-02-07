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  4. Жирона с Довбиком и Цыганковым попала в увлекательный рейтинг «карликов»
Испания
07 февраля 2024, 09:58 |
370
0

Жирона с Довбиком и Цыганковым попала в увлекательный рейтинг «карликов»

Каталонский клуб оказался в компании самых низкорослых в Европе

07 февраля 2024, 09:58 |
370
0
Жирона с Довбиком и Цыганковым попала в увлекательный рейтинг «карликов»
Getty Images/Global Images Ukraine

Футбольная обсерватория CIES (Международный центр спортивных исследований) составила реестр европейских команд с самым низким средним ростом в пяти главных лигах континента (Испания, Англия, Франция, Италия и Германия).

Первое место занял испанский клуб «Райо Вальекано». Средний рост игроков этой мадридской команды равен 178,61 см.

Вторая позиция у еще одного представителя Ла Лиги – клуба «Лас-Пальмас» (180,22 см). Далее идут французские клубы «Нант» (180,37 см), «Мец» (180,38 см) и «Лилль» (180,56 см).

Замыкает топ-6 испанская «Жирона», цвета которой, как известно, защищают украинцы Артем Довбик и Виктор Цыганков. Средний показатель роста у игроков каталонской команды составляет 180,6 см. Самые низкие в коллективе Порту (167 см), Ян Коуто (168см) и Тони Вилья (169 см).

«Жирона» в таблице Ла Лгии занимает 2-е место. В 23-м туре 3 февраля каталонцы дома сыграли вничью 0:0 с «Реал Сосьедадом».

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Ла Лига Жирона чемпионат Испании по футболу Артем Довбик Виктор Цыганков Райо Вальекано Лас-Пальмас Нант Мец Лилль
Источник AS
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