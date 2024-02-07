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Лига чемпионов
07 февраля 2024, 09:15 | Обновлено 07 февраля 2024, 09:26
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Женская Лига чемпионов. Жеребьевкой определены пары 1/4 финала

Четвертьфиналы: Аякс – Челси, Бенфика – Лион, Хеккен – ПСЖ, Бранн – Барселона

07 февраля 2024, 09:15 | Обновлено 07 февраля 2024, 09:26
262
0
Женская Лига чемпионов. Жеребьевкой определены пары 1/4 финала
Getty Images/Global Images Ukraine

Жеребьевка четвертьфиналов женской Лиги чемпионов была проведена в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне.

Мероприятие проводили экс-форвард сборной Англии Джоди Тейлор и управляющий директор УЕФА по женскому футболу Надин Кесслер.

Обладатель трофея – «Барселона» из Испании – встретится с «Бранном» из Норвегии, который достиг первого четвертьфинала уже со второй попытки.

Рекордный 8-кратный победитель «Лион» из Франции встретится с «Бенфикой», первой португальской командой, вышедшей в этот этап.

«Аякс», который финишировал выше «Баварии» и «Ромы» в своей группе и также попал в восьмерку лучших, впервые встретится с «Челси», стремящимся завоевать трофей в последнем сезоне под руководством Эммы Хейс.

Шведский «Хеккен», который в предыдущий раз доходил до четвертьфинала более десяти лет назад, встретится с французским ПСЖ, дважды занявшим второе место в ЛЧ.

Также жеребьевкой были определены потенциальные пары в полуфиналах. На этой стадии может состояться матч-реванш полуфинала 2022/23 между «Барселоной» и «Челси». Также возможна еще одно противостояние в французском дерби между «Лионом» и «ПСЖ».

Финал женской ЛЧ пройдет 25 мая на стадионе Сан-Мамес в испанском Бильбао.

Лига чемпионов по футболу среди женщин

Четвертьфиналы. Первые матчи

Вторник, 19 марта

  • 18:45. Аякс – Челси
  • 21:00. Бенфика – Лион

Среда, 20 марта

  • 19:45. Хеккен – ПСЖ
  • 21:00. Бранн – Барселона

Четвертьфиналы. Вторые матчи

Среда, 27 марта

  • 19:45. Лион – Бенфика
  • 22:00. Челси – Аякс

Четверг, 28 марта

  • 19:45. Барселона – Бранн
  • 22:00. ПСЖ – Хеккен

Полуфиналы, 20/21 и 27/28 апреля

  • Полуфинал 1. Бранн / Барселона – Аякс / Челси
  • Полуфинал 2. Бенфика / Лион – Хеккен / ПСЖ

Финал. 25 мая, Сан-Мамес (Бильбао, Испания)

  • Победитель полуфинала 1 против победителя полуфинала 2

Сетка плей-офф

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Источник Sport.ua
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