Женская Лига чемпионов. Жеребьевкой определены пары 1/4 финала
Четвертьфиналы: Аякс – Челси, Бенфика – Лион, Хеккен – ПСЖ, Бранн – Барселона
Жеребьевка четвертьфиналов женской Лиги чемпионов была проведена в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне.
Мероприятие проводили экс-форвард сборной Англии Джоди Тейлор и управляющий директор УЕФА по женскому футболу Надин Кесслер.
Обладатель трофея – «Барселона» из Испании – встретится с «Бранном» из Норвегии, который достиг первого четвертьфинала уже со второй попытки.
Рекордный 8-кратный победитель «Лион» из Франции встретится с «Бенфикой», первой португальской командой, вышедшей в этот этап.
«Аякс», который финишировал выше «Баварии» и «Ромы» в своей группе и также попал в восьмерку лучших, впервые встретится с «Челси», стремящимся завоевать трофей в последнем сезоне под руководством Эммы Хейс.
Шведский «Хеккен», который в предыдущий раз доходил до четвертьфинала более десяти лет назад, встретится с французским ПСЖ, дважды занявшим второе место в ЛЧ.
Также жеребьевкой были определены потенциальные пары в полуфиналах. На этой стадии может состояться матч-реванш полуфинала 2022/23 между «Барселоной» и «Челси». Также возможна еще одно противостояние в французском дерби между «Лионом» и «ПСЖ».
Финал женской ЛЧ пройдет 25 мая на стадионе Сан-Мамес в испанском Бильбао.
Лига чемпионов по футболу среди женщин
Четвертьфиналы. Первые матчи
Вторник, 19 марта
- 18:45. Аякс – Челси
- 21:00. Бенфика – Лион
Среда, 20 марта
- 19:45. Хеккен – ПСЖ
- 21:00. Бранн – Барселона
Четвертьфиналы. Вторые матчи
Среда, 27 марта
- 19:45. Лион – Бенфика
- 22:00. Челси – Аякс
Четверг, 28 марта
- 19:45. Барселона – Бранн
- 22:00. ПСЖ – Хеккен
Полуфиналы, 20/21 и 27/28 апреля
- Полуфинал 1. Бранн / Барселона – Аякс / Челси
- Полуфинал 2. Бенфика / Лион – Хеккен / ПСЖ
Финал. 25 мая, Сан-Мамес (Бильбао, Испания)
- Победитель полуфинала 1 против победителя полуфинала 2
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