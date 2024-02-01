Лига чемпионов01 февраля 2024, 00:59 | Обновлено 01 февраля 2024, 01:16
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Кто сыграет в 1/4 финала? В женской ЛЧ Бенфика и Барселона забили по 4 гола
31 января состоялись матчи последнего 6-го тура в группах A и B
01 февраля 2024, 00:59 | Обновлено 01 февраля 2024, 01:16
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31 января состоялись матчи 6-го тура женской Лиги чемпионов в группах A и B.
Португальская Бенфика и испанская Барселона в очном поединке забили по 4 гола (4:4).
Определены все четвертьфиналисты турнира:
- Группа A: Барселона (Испания), Бенфика (Португалия)
- Группа B: Лион (Франция), Бранн (Норвегия)
- Группа C: ПСЖ (Франция), Аякс (Нидерланды)
- Группа D: Челси (Англия), Хеккен (Швеция).
Женская Лига чемпионов
Группы A и B. 6-й тур, 31 января
- Бранн (Норвегия) – Санкт-Пельтен (Австрия) – 2:1
- Лион (Франция) – Славия Прага (Чехия) – 2:2
- Айнтрахт (Германия) – Русенгорд (Швеция) – 5:0
- Бенфика (Португалия) – Барселона (Испания) – 4:4
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