Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кто сыграет в 1/4 финала? В женской ЛЧ Бенфика и Барселона забили по 4 гола
Лига чемпионов
01 февраля 2024, 00:59 | Обновлено 01 февраля 2024, 01:16
90
0

Кто сыграет в 1/4 финала? В женской ЛЧ Бенфика и Барселона забили по 4 гола

31 января состоялись матчи последнего 6-го тура в группах A и B

01 февраля 2024, 00:59 | Обновлено 01 февраля 2024, 01:16
90
0
Кто сыграет в 1/4 финала? В женской ЛЧ Бенфика и Барселона забили по 4 гола
Getty Images/Global Images Ukraine

31 января состоялись матчи 6-го тура женской Лиги чемпионов в группах A и B.

Португальская Бенфика и испанская Барселона в очном поединке забили по 4 гола (4:4).

Определены все четвертьфиналисты турнира:

  • Группа A: Барселона (Испания), Бенфика (Португалия)
  • Группа B: Лион (Франция), Бранн (Норвегия)
  • Группа C: ПСЖ (Франция), Аякс (Нидерланды)
  • Группа D: Челси (Англия), Хеккен (Швеция).

Женская Лига чемпионов

Группы A и B. 6-й тур, 31 января

  • Бранн (Норвегия) – Санкт-Пельтен (Австрия) – 2:1
  • Лион (Франция) – Славия Прага (Чехия) – 2:2
  • Айнтрахт (Германия) – Русенгорд (Швеция) – 5:0
  • Бенфика (Португалия) – Барселона (Испания) – 4:4

Турнирные таблицы

По теме:
Барселона – Осасуна – 1:0. Как Роке вышел и забил за минуту. Видео гола
Хетафе – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Ливерпуль – Челси – 4:1. Супермомент для Мудрика. Видео голов и обзор
Лига чемпионов по футболу среди женщин Барселона Бенфика Бранн Санкт-Пельтен Славия Прага Айнтрахт Франкфурт Лион Русенгорд ПСЖ Аякс Челси Хеккен Бавария Рома Рим Париж Реал Мадрид статистические расклады
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известно, сколько Судаков может зарабатывать по новому контракту в Шахтере
Футбол | 31 января 2024, 20:48 8
Известно, сколько Судаков может зарабатывать по новому контракту в Шахтере
Известно, сколько Судаков может зарабатывать по новому контракту в Шахтере

Зарплата украинца значительно выросла

Экс-игрок Динамо признался в умышленном переломе ног сопернику
Футбол | 31 января 2024, 14:02 49
Экс-игрок Динамо признался в умышленном переломе ног сопернику
Экс-игрок Динамо признался в умышленном переломе ног сопернику

Футболист-беглец Сергей Юран сделал откровенное признание

Депай принес победу. Атлетико одолел Райо Вальекано и догнал Барселону
Футбол | 01.02.2024, 00:23
Депай принес победу. Атлетико одолел Райо Вальекано и догнал Барселону
Депай принес победу. Атлетико одолел Райо Вальекано и догнал Барселону
Кто выиграет трофей? Определены все пары 1/4 финала Кубка Африки
Футбол | 31.01.2024, 07:35
Кто выиграет трофей? Определены все пары 1/4 финала Кубка Африки
Кто выиграет трофей? Определены все пары 1/4 финала Кубка Африки
Тренера Жироны ждут в топ-клубе. Он уже выдвинул условия руководству
Футбол | 31.01.2024, 11:28
Тренера Жироны ждут в топ-клубе. Он уже выдвинул условия руководству
Тренера Жироны ждут в топ-клубе. Он уже выдвинул условия руководству
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Легенда АПЛ высказался о Зинченко после матча с Ноттингем Форест
Легенда АПЛ высказался о Зинченко после матча с Ноттингем Форест
31.01.2024, 10:30 37
Футбол
Президент WBC рассказал, будет ли реванш между Фьюри и Усиком
Президент WBC рассказал, будет ли реванш между Фьюри и Усиком
30.01.2024, 20:02 3
Бокс
Юрий Вернидуб назвал клуб, в который не стоит переходить Довбику
Юрий Вернидуб назвал клуб, в который не стоит переходить Довбику
30.01.2024, 16:24 5
Футбол
Холанд задумался об уходе из Сити. Стала известна причина такого решения
Холанд задумался об уходе из Сити. Стала известна причина такого решения
31.01.2024, 12:53 7
Футбол
Ушел непобежденным. Несостоявшийся соперник Ломаченко завершил карьеру
Ушел непобежденным. Несостоявшийся соперник Ломаченко завершил карьеру
30.01.2024, 09:00 14
Бокс
«Дерьмо». Шакур отреагировал на анонс боя с участием Беринчика
«Дерьмо». Шакур отреагировал на анонс боя с участием Беринчика
30.01.2024, 09:49 6
Бокс
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Если Барселона позвонит мне – я поеду»
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Если Барселона позвонит мне – я поеду»
30.01.2024, 12:35 4
Футбол
Ястремская переиграла нейтральную теннисистку в 1-м раунде турнира в Линце
Ястремская переиграла нейтральную теннисистку в 1-м раунде турнира в Линце
31.01.2024, 17:14 12
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем