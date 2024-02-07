Иван НАДЕИН: «Идет война за 2 измерения. За независимость и будущее детей»

Президент клуба «Верес» Иван Надеин прокомментировал идею сыграть благотворительный матч с немецкой командой «Рот-Вайс» Эссен:

«Сейчас идет война за два измерения. Первый – наша независимость и наши границы. А второй – будущее наших детей. Именно они в ближайшей перспективе будут творить историю Украины, в том числе и футбольную.

Все средства от продажи билетов пойдут на развитие детской академии «Вереса», которая, напоминаю, будет расширена уже летом, ведь к трем существующим возрастным категориям будут добавлены еще две.

В Германии и в целом в Европе огромная украинская диаспора, которая точно придет на стадион поддержать нашу команду в этом благотворительном матче».

Красно-черные проведут поединок с футбольным клубом «Рот-Вайс» Эссен из третьей германской Бундеслиги. Игра запланирована на 23 марта и пройдет в немецком городе Эссен на местном стадионе. Все средства, которые будут собраны от продажи билетов, пойдут на развитие детской академии и футбольной инфраструктуры.