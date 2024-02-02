ОФИЦИАЛЬНО. Верес проведет благотворительный матч в Германии

Ровенский «Верес» официально объявил, что 23-го марта в немецком городе Эссен на стадионе «Stadion an der Hafenstraße» проведет товарищеский матч против местного «Рот-Вайс Эссен».

Стоит отметить, что Ровно и Эссен являются городами-побратимами, ведь в этом городе неоднократно проходили акции солидарности с Украиной. Эссен принял у себя более 10 тысяч украинцев.

Все средства, которые будут собраны от продажи билетов, пойдут на развитие детской академии и футбольной инфраструктуры народного клуба «Верес».