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Украина. Премьер лига
02 февраля 2024, 13:22 |
337
0

ОФИЦИАЛЬНО. Верес проведет благотворительный матч в Германии

Соперником ровенчан стал «Рот-Вайс Эссен»

02 февраля 2024, 13:22 |
337
0
ОФИЦИАЛЬНО. Верес проведет благотворительный матч в Германии
НК Верес

Ровенский «Верес» официально объявил, что 23-го марта в немецком городе Эссен на стадионе «Stadion an der Hafenstraße» проведет товарищеский матч против местного «Рот-Вайс Эссен».

Стоит отметить, что Ровно и Эссен являются городами-побратимами, ведь в этом городе неоднократно проходили акции солидарности с Украиной. Эссен принял у себя более 10 тысяч украинцев.

Все средства, которые будут собраны от продажи билетов, пойдут на развитие детской академии и футбольной инфраструктуры народного клуба «Верес».

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Верес Ровно благотворительные матчи товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу чемпионат Германии по футболу
Источник ФК Верес
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