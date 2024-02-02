Украина. Премьер лига02 февраля 2024, 13:22 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Верес проведет благотворительный матч в Германии
Соперником ровенчан стал «Рот-Вайс Эссен»
02 февраля 2024, 13:22 |
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Ровенский «Верес» официально объявил, что 23-го марта в немецком городе Эссен на стадионе «Stadion an der Hafenstraße» проведет товарищеский матч против местного «Рот-Вайс Эссен».
Стоит отметить, что Ровно и Эссен являются городами-побратимами, ведь в этом городе неоднократно проходили акции солидарности с Украиной. Эссен принял у себя более 10 тысяч украинцев.
Все средства, которые будут собраны от продажи билетов, пойдут на развитие детской академии и футбольной инфраструктуры народного клуба «Верес».
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