Переигровки в Кубке Англии. Ковентри и Саутгемптон пробились в 1/8 финала
На стадии 1/16 финала Шеффилд Уэнсдей и Уотфорд выбыли из турнира
Вечером 6 февраля состоялись матчи-переигровки 1/16 финала Кубка Англии.
Ковентри и Саутгемптон пробились в 1/8 финала, а Шеффилд Уэнсдей и Уотфорд выбыли из турнира.
В третьем матче игрового дня Лидс в дополнительное время переиграл Плимут, трижды забив в овертаймах.
Кубок Англии. 1/16 финала, 6 февраля, матчи-переигровки
Ковентри – Шеффилд Уэнсдей – 4:1 [первый матч – 1:1]
Голы: Палмер, 3, О'Хар, 50, 56, Райт, 58 – Кадамартери, 10
Саутгемптон – Уотфорд – 3:0 [первый матч – 1:1]
Голы: Мара, 52, 58, Адамс, 76.
Плимут – Лидс – 1:4 д.в. [первый матч – 1:1]
Голы: Хеллоуэй, 78 – Ньонто, 66, Саммервилл, 97, Рюттер, 111, Харди, 117 (автогол)
Пары 1/8 финала, 26–28 февраля
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