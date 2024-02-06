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Кубок Англии
Ковентри Сити
06.02.2024 21:45 – FT 4 : 1
Шеффилд Уэнсдей
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Англия
06 февраля 2024, 23:59 | Обновлено 07 февраля 2024, 01:01
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Переигровки в Кубке Англии. Ковентри и Саутгемптон пробились в 1/8 финала

На стадии 1/16 финала Шеффилд Уэнсдей и Уотфорд выбыли из турнира

06 февраля 2024, 23:59 | Обновлено 07 февраля 2024, 01:01
196
0
Переигровки в Кубке Англии. Ковентри и Саутгемптон пробились в 1/8 финала
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 6 февраля состоялись матчи-переигровки 1/16 финала Кубка Англии.

Ковентри и Саутгемптон пробились в 1/8 финала, а Шеффилд Уэнсдей и Уотфорд выбыли из турнира.

В третьем матче игрового дня Лидс в дополнительное время переиграл Плимут, трижды забив в овертаймах.

Кубок Англии. 1/16 финала, 6 февраля, матчи-переигровки

Ковентри – Шеффилд Уэнсдей – 4:1 [первый матч – 1:1]

Голы: Палмер, 3, О'Хар, 50, 56, Райт, 58 – Кадамартери, 10

Саутгемптон – Уотфорд – 3:0 [первый матч – 1:1]

Голы: Мара, 52, 58, Адамс, 76.

Плимут – Лидс 1:4 д.в. [первый матч – 1:1]

Голы: Хеллоуэй, 78 – Ньонто, 66, Саммервилл, 97, Рюттер, 111, Харди, 117 (автогол)

Пары 1/8 финала, 26–28 февраля

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Кубок Англии по футболу Ковентри Саутгемптон Уотфорд Шеффилд Уэнсдей Плимут Лидс
Источник Sport.ua
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