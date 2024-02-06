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Украина. Премьер лига
06 февраля 2024, 22:53 | Обновлено 06 февраля 2024, 23:15
163
0

Источник: Заря останется в Киеве и не планирует переезжать в Ужгород

Матч луганского клуб с «Ворсклой» может пройти в Ужгороде, Львове, Полтаве

06 февраля 2024, 22:53 | Обновлено 06 февраля 2024, 23:15
163
0
Источник: Заря останется в Киеве и не планирует переезжать в Ужгород
ФК Заря Луганск

Луганский клуб «Заря» не планирует переезжать в Ужгород и останется в Киеве.

Недавно директор арены «Авангард» Виктор Качур сообщил, что «Заря» будет проводить домашние матчи второй части сезона УПЛ в Ужгороде.

Однако, по сообщению ТаТоТаке, «Заря» остается на клубной базе – в киевском Олимпийском колледже имени Пиддубного. И домашние матчи весной сезона планирует проводить на арене «Левый Берег» в столице.

Исключение составляет игра 18-го тура УПЛ против «Ворсклы». В связи с подготовкой газона на «Левом берегу» дирекция стадиона попросила не нагружать арену в феврале.

Поэтому Металлист 1925 проведет свой матч против Динамо 25 февраля на поле соперника. А «Заря» выбирает между тремя вариантами – Ужгород, Львов или Полтава.

В то же время и руководство Ворсклы изучает технические возможности проведения матча против «Зари» на стадионе им. Бутовского. Для этого агрономам следует форсировать подготовку газона. Окончательное решение будет принято клубами в ближайшие дни.

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Заря Луганск Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу стадион Авангард Ужгород ТаТоТаке Ворскла Полтава Заря - Ворскла перенос матчей стадион Левый берег стадион Ворскла им. А.Бутовского
Источник ТаТоТаке
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