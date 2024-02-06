Источник: Заря останется в Киеве и не планирует переезжать в Ужгород

Луганский клуб «Заря» не планирует переезжать в Ужгород и останется в Киеве.

Недавно директор арены «Авангард» Виктор Качур сообщил, что «Заря» будет проводить домашние матчи второй части сезона УПЛ в Ужгороде.

Однако, по сообщению ТаТоТаке, «Заря» остается на клубной базе – в киевском Олимпийском колледже имени Пиддубного. И домашние матчи весной сезона планирует проводить на арене «Левый Берег» в столице.

Исключение составляет игра 18-го тура УПЛ против «Ворсклы». В связи с подготовкой газона на «Левом берегу» дирекция стадиона попросила не нагружать арену в феврале.

Поэтому Металлист 1925 проведет свой матч против Динамо 25 февраля на поле соперника. А «Заря» выбирает между тремя вариантами – Ужгород, Львов или Полтава.

В то же время и руководство Ворсклы изучает технические возможности проведения матча против «Зари» на стадионе им. Бутовского. Для этого агрономам следует форсировать подготовку газона. Окончательное решение будет принято клубами в ближайшие дни.