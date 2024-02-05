Заря больше не будет играть в Киеве домашние матчи. Куда перебрались?

Луганская «Заря» определилась, где будет проводить домашние матчи второй части сезона УПЛ. Первую часть сезона команда отыграла в Киеве на стадионе «Левый Берег».

Директор ужгородского стадиона «Авангард» Виктор Качур рассказал, что бронзовый призер УПЛ будет проводить матчи именно на этом стадионе.

«2 февраля новым руководством УАФ было принято решение о возобновлении матчей Украинской Премьер-Лиги на стадионе «Авангард». Мы готовы анонсировать, что «Заря» будет играть в Ужгороде. Именно на нашей спортивной арене состоится матч с «Ворсклой» 24 февраля, – сказал Качур.

Ранее «Заря» официально объявила о подписании сенегальского нападающего португальской «Эштрелы Амадора» Алиуна Ндура.