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  4. Заря больше не будет играть в Киеве домашние матчи. Куда перебрались?
Украина. Премьер лига
05 февраля 2024, 11:07 | Обновлено 05 февраля 2024, 12:06
1712
2

Заря больше не будет играть в Киеве домашние матчи. Куда перебрались?

Луганская команда домашние встречи второй половины сезона УПЛ будет играть в Ужгороде

05 февраля 2024, 11:07 | Обновлено 05 февраля 2024, 12:06
1712
2
Заря больше не будет играть в Киеве домашние матчи. Куда перебрались?
ФК Заря.

Луганская «Заря» определилась, где будет проводить домашние матчи второй части сезона УПЛ. Первую часть сезона команда отыграла в Киеве на стадионе «Левый Берег».

Директор ужгородского стадиона «Авангард» Виктор Качур рассказал, что бронзовый призер УПЛ будет проводить матчи именно на этом стадионе.

«2 февраля новым руководством УАФ было принято решение о возобновлении матчей Украинской Премьер-Лиги на стадионе «Авангард». Мы готовы анонсировать, что «Заря» будет играть в Ужгороде. Именно на нашей спортивной арене состоится матч с «Ворсклой» 24 февраля, – сказал Качур.

Ранее «Заря» официально объявила о подписании сенегальского нападающего португальской «Эштрелы Амадора» Алиуна Ндура.

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Заря Луганск Украинская Премьер-лига стадион Авангард Ужгород чемпионат Украины по футболу
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Комментарии 2
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February 30
Ну и молодцы.  Теперь бы ещё календарь подправить на сразу 2 выезда командам к Заре и Минаю.   Так играли в Первой лиге СССР. Две на выезде, потом две  дома.
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+3
potemkin78
а что Авангард прошёл атестацию?
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0
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