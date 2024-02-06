Наоми ОСАКА – о победе Синнера на Aus Open: «Это сигнал»

Экс-первая ракетка мира Наоми Осака считает, что победа Янника Синнера над Новаком Джоковичем на Открытом чемпионате Австралии говорит о том, что появилось новое поколение теннисистов.

«Перед началом Australian Open я разговаривала с Вимом (ее тренером – прим.) о Синнере, так что я чувствую, что в какой-то степени мы оба следили за ним. Честно говоря, за ним было очень интересно наблюдать. То, что он обыграл Джоковича, стало сигналом к тому, что молодые парни действительно способны добываться успеха», – сказала Осака.

Отметим, что сама японская теннисистка после возвращения из декрета проиграла все три матча.