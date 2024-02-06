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  4. Борис Беккер ушел из команды седьмой ракетки мира
ATP
06 февраля 2024, 20:47 |
458
0

Борис Беккер ушел из команды седьмой ракетки мира

Известный в прошлом теннисист больше не будет работать с Хольгером Руне

06 февраля 2024, 20:47 |
458
0
Борис Беккер ушел из команды седьмой ракетки мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Борис Беккер

Шестикратный чемпион турниров Grand Slam Борис Беккер заявил, что больше не будет работать с седьмой ракеткой мира Хольгером Руне.

«Я покидаю пост главного тренера Хольгера Руне. Мы начали сотрудничество в конце прошлого года с целью попасть на Итоговый турнир ATP. Но я осознал, что для успеха мне нужно тратить на сотрудничество с Хольгером намного больше времени, чем у меня есть.

Поэтому в соответствии с профессиональной и личной ответственностью заявляю, что не могу сейчас дать Хольгеру то, что ему нужно. Желаю ему успехов. Я всегда буду его болельщиком №1. Я очень ценю наш совместный пройденный путь», – сообщил Беккер.

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Борис Беккер Хольгер Руне
Источник Twitter
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