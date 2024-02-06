Борис Беккер ушел из команды седьмой ракетки мира

Шестикратный чемпион турниров Grand Slam Борис Беккер заявил, что больше не будет работать с седьмой ракеткой мира Хольгером Руне.

«Я покидаю пост главного тренера Хольгера Руне. Мы начали сотрудничество в конце прошлого года с целью попасть на Итоговый турнир ATP. Но я осознал, что для успеха мне нужно тратить на сотрудничество с Хольгером намного больше времени, чем у меня есть.

Поэтому в соответствии с профессиональной и личной ответственностью заявляю, что не могу сейчас дать Хольгеру то, что ему нужно. Желаю ему успехов. Я всегда буду его болельщиком №1. Я очень ценю наш совместный пройденный путь», – сообщил Беккер.