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  4. Борис Беккер подтвердил, что он является новым тренером Хольгера Руне
ATP
19 октября 2023, 13:12 |
49
0

Борис Беккер подтвердил, что он является новым тренером Хольгера Руне

Легендарный в прошлом теннисист будет тренировать перспективного спортсмена из Дании

19 октября 2023, 13:12 |
49
0
Борис Беккер подтвердил, что он является новым тренером Хольгера Руне
Инстаграм

Шестикратный чемпион турниров Grand Slam Борис Беккер подтвердил, что он является новым тренером шестой ракетки мира Хольгера Руне.

«Хольгер – это бриллиант, который нужно отшлифовать. Мне нравятся его эмоциональные всплески. Я уже тренировал одного игрока, Новака Джоковича, который иногда был не совсем в себе на корте. Но это позволительно... Хольгер – один из лучших молодых игроков в мире. Моя цель – найти лучшую версию Хольгера Руне», – сказал Беккер в интервью Eurosport.

Отметим, что Борис Беккер в декабре прошлого года попал под программу досрочного освобождения. Он отбыл восемь месяцев из двух с половиной лет тюремного заключения в одной из тюрем Великобритании за мошенничество во время процедуры банкротства.

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Борис Беккер Хольгер Руне
Источник Sport.ua
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