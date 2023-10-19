Борис Беккер подтвердил, что он является новым тренером Хольгера Руне
Легендарный в прошлом теннисист будет тренировать перспективного спортсмена из Дании
Шестикратный чемпион турниров Grand Slam Борис Беккер подтвердил, что он является новым тренером шестой ракетки мира Хольгера Руне.
«Хольгер – это бриллиант, который нужно отшлифовать. Мне нравятся его эмоциональные всплески. Я уже тренировал одного игрока, Новака Джоковича, который иногда был не совсем в себе на корте. Но это позволительно... Хольгер – один из лучших молодых игроков в мире. Моя цель – найти лучшую версию Хольгера Руне», – сказал Беккер в интервью Eurosport.
Отметим, что Борис Беккер в декабре прошлого года попал под программу досрочного освобождения. Он отбыл восемь месяцев из двух с половиной лет тюремного заключения в одной из тюрем Великобритании за мошенничество во время процедуры банкротства.
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