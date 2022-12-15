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15 декабря 2022, 16:46 |
302
0

Борис Беккер вышел из тюрьмы по программе досрочного освобождения

Бывший теннисист будет депортирован в Германию

15 декабря 2022, 16:46 |
302
0
Борис Беккер вышел из тюрьмы по программе досрочного освобождения
Getty Images/Global Images Ukraine. Борис Беккер

Легендарного немецкого теннисиста Бориса Беккера освободили из тюрьмы в Великобритании.

Шестикратный чемпион турниров Grand Slam отбыл восемь месяцев из двух с половиной лет тюремного заключения за мошенничество во время процедуры банкротства.

Беккер попал под программу досрочного освобождения, поскольку он является иностранным гражданином, не имеющим британского гражданства. Программа создана для того, чтобы уменьшить нагрузку на переполненные британские тюрьмы.

Теперь Беккера ждет депортация в Германию.

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Источник BBC
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