Борис Беккер вышел из тюрьмы по программе досрочного освобождения

Легендарного немецкого теннисиста Бориса Беккера освободили из тюрьмы в Великобритании.



Шестикратный чемпион турниров Grand Slam отбыл восемь месяцев из двух с половиной лет тюремного заключения за мошенничество во время процедуры банкротства.



Беккер попал под программу досрочного освобождения, поскольку он является иностранным гражданином, не имеющим британского гражданства. Программа создана для того, чтобы уменьшить нагрузку на переполненные британские тюрьмы.



Теперь Беккера ждет депортация в Германию.