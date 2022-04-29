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Легендарный теннисист получил тюремный срок в Великобритании

У Бориса Беккера большие проблемы

  • 29.04.2022 20:22
  • 2602 просмотра
  • 2 комментария
Легендарный теннисист получил тюремный срок в Великобритании
© Getty Images/Global Images Ukraine. Борис Беккер

Британский суд приговорил к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы легендарного немецкого теннисиста Бориса Беккера.

В 2017 году Беккер был признан банкротом. Все его имущество было арестовано и выставлено на продажу, чтобы выплатить долги немца. Однако следствие выявило, что часть своих активов Беккер скрыл, а крупные денежные суммы перевел на счета третьих лиц.

Борис Беккер является 6-кратным победителем турниров Большого шлема и экс-первой ракеткой мира.

Источник — BBC

(15 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    PETP0, 29.04.2022 21:35
    0
    Сумно, найкращий сіточник всіх часів.
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    online
    Октавий Фландрийский, 29.04.2022 20:39
    0
    После его залета с расейской проституткой, он стал окончательно не в адеквате...
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