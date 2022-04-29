Легендарный теннисист получил тюремный срок в Великобритании

Британский суд приговорил к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы легендарного немецкого теннисиста Бориса Беккера.

В 2017 году Беккер был признан банкротом. Все его имущество было арестовано и выставлено на продажу, чтобы выплатить долги немца. Однако следствие выявило, что часть своих активов Беккер скрыл, а крупные денежные суммы перевел на счета третьих лиц.

Борис Беккер является 6-кратным победителем турниров Большого шлема и экс-первой ракеткой мира.