Зозуля начал работать с игроком из УПЛ
Экс-форвард сборной Украины остался работать в футболе
Как стало известно Sport.ua, бывший игрок сборной Украины Роман Зозуля будет представлять интересы полузащитника «Александрии» и юношеской сборной Украины 18-летний Даниила Ващенко.
Это первый игрок из чемпионата Украины, который будет сотрудничать с Зозулей.
Не так давно бывший форвард «Динамо» и «Днепра» начал агентскую деятельность. Зозуля имеет хорошие связи в украинском и испанском футболе.
Зозулю связывают с переходом украинского вратаря Ильи Волошина в юношескую команду мадридского «Реала».
Ващенко –воспитанник киевского футбола. Выступает за «Александрию» с 2022 года. В нынешнем сезоне провел 4 поединка на уровне УПЛ. Стабильно вызывается в сборную Украины U-19, где провел 6 поединков.
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