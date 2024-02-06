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Украина. Премьер лига
06 февраля 2024, 20:28 | Обновлено 06 февраля 2024, 20:32
3032
1

Зозуля начал работать с игроком из УПЛ

Экс-форвард сборной Украины остался работать в футболе

06 февраля 2024, 20:28 | Обновлено 06 февраля 2024, 20:32
3032
1
Зозуля начал работать с игроком из УПЛ
Facebook. Роман Зозуля

Как стало известно Sport.ua, бывший игрок сборной Украины Роман Зозуля будет представлять интересы полузащитника «Александрии» и юношеской сборной Украины 18-летний Даниила Ващенко.

Это первый игрок из чемпионата Украины, который будет сотрудничать с Зозулей.

Не так давно бывший форвард «Динамо» и «Днепра» начал агентскую деятельность. Зозуля имеет хорошие связи в украинском и испанском футболе.

Зозулю связывают с переходом украинского вратаря Ильи Волошина в юношескую команду мадридского «Реала».

Ващенко –воспитанник киевского футбола. Выступает за «Александрию» с 2022 года. В нынешнем сезоне провел 4 поединка на уровне УПЛ. Стабильно вызывается в сборную Украины U-19, где провел 6 поединков.

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инсайд Роман Зозуля
Источник Sport.ua
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Gargantua
но горячим сердцем он с Украиной
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