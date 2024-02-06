Зозуля начал работать с игроком из УПЛ

Как стало известно Sport.ua, бывший игрок сборной Украины Роман Зозуля будет представлять интересы полузащитника «Александрии» и юношеской сборной Украины 18-летний Даниила Ващенко.

Это первый игрок из чемпионата Украины, который будет сотрудничать с Зозулей.

Не так давно бывший форвард «Динамо» и «Днепра» начал агентскую деятельность. Зозуля имеет хорошие связи в украинском и испанском футболе.

Зозулю связывают с переходом украинского вратаря Ильи Волошина в юношескую команду мадридского «Реала».

Ващенко –воспитанник киевского футбола. Выступает за «Александрию» с 2022 года. В нынешнем сезоне провел 4 поединка на уровне УПЛ. Стабильно вызывается в сборную Украины U-19, где провел 6 поединков.