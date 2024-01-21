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Украина. Премьер лига
21 января 2024, 00:07 |
817
0

Известный украинский футболист занялся агентской деятельностью

Не так давно экс-форвард сборной Украины собирался баллотироваться в президенты УАФ

21 января 2024, 00:07 |
817
0
Известный украинский футболист занялся агентской деятельностью
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Зозуля

Как стало известно Sport.ua, бывший нападающий «Динамо», «Днепра» и ряда испанских клубов Роман Зозуля решил заняться агентской деятельностью.

В частности, Зозуля вместе с небезызвестным Александром Панковым (экс-агент Артема Милевского, который ныне проживает в Греции) нынешней зимой работал над тем, чтобы трудоустроить в «Карпатах» голкипера ЮКСА Никиту Федотова.

По имеющимся данным, среди футболистов, которых консультирует Зозуля, два украинца из Испании – 18-летний вратарь его бывшего клуба «Райо Махадаонда» Валентин Розе и 21-летний центральный защитник «Унион Кольядо» Владислав Загладько.

С 2010 по 2016 год Роман Зозуля провел 33 матча и забил 4 мяча за сборную Украины.

Ранее 34-летний экс-футболист рассказал, почему отказался от участия в выборах президента УАФ.

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Роман Зозуля футбольные агенты
Источник Sport.ua
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