Известный украинский футболист занялся агентской деятельностью

Как стало известно Sport.ua, бывший нападающий «Динамо», «Днепра» и ряда испанских клубов Роман Зозуля решил заняться агентской деятельностью.

В частности, Зозуля вместе с небезызвестным Александром Панковым (экс-агент Артема Милевского, который ныне проживает в Греции) нынешней зимой работал над тем, чтобы трудоустроить в «Карпатах» голкипера ЮКСА Никиту Федотова.

По имеющимся данным, среди футболистов, которых консультирует Зозуля, два украинца из Испании – 18-летний вратарь его бывшего клуба «Райо Махадаонда» Валентин Розе и 21-летний центральный защитник «Унион Кольядо» Владислав Загладько.

С 2010 по 2016 год Роман Зозуля провел 33 матча и забил 4 мяча за сборную Украины.

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