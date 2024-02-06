Кубок Дэвиса06 февраля 2024, 17:09 |
499
1
Сборная Украины по теннису сохранила свое место в рейтинге наций
Итальянцы продолжают лидировать
06 февраля 2024, 17:09 |
499
1
ITF опубликовала обновленный рейтинг наций после завершения первой части командных соревнований в 2024-м году.
Мировую классификацию продолжает возглавлять сборная Италии. Также в топ-5 находятся команды Австралии, Канады, Германии и Сербии. Сборная Великобритании покинула первую десятку.
Сборная Украины после поражения в матче с США осталась на 35-й позиции. Американцы поднялись с 11-го на 9-е место.
Топ-35 рейтинга наций в Кубке Дэвиса
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 06 февраля 2024, 13:48 4
Киевляне не поддерживают использование псевдолозунга «футбол – вне политики»
Футбол | 05 февраля 2024, 23:35 0
«Атлетико Минейро» объявил о контракте с Бернардом
Футбол | 06.02.2024, 12:20
Футбол | 05.02.2024, 18:49
Теннис | 06.02.2024, 07:21
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Молодці! 💪🏻 Тримають стрій!
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
05.02.2024, 12:48 9
04.02.2024, 20:28 58
05.02.2024, 06:32 61
05.02.2024, 06:10
06.02.2024, 09:44
04.02.2024, 21:22 2
05.02.2024, 11:34 5
05.02.2024, 08:11 3