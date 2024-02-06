Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Сборная Украины по теннису сохранила свое место в рейтинге наций
Кубок Дэвиса
06 февраля 2024, 17:09 |
499
1

Сборная Украины по теннису сохранила свое место в рейтинге наций

Итальянцы продолжают лидировать

06 февраля 2024, 17:09 |
499
1
Сборная Украины по теннису сохранила свое место в рейтинге наций
ФТУ

ITF опубликовала обновленный рейтинг наций после завершения первой части командных соревнований в 2024-м году.

Мировую классификацию продолжает возглавлять сборная Италии. Также в топ-5 находятся команды Австралии, Канады, Германии и Сербии. Сборная Великобритании покинула первую десятку.

Сборная Украины после поражения в матче с США осталась на 35-й позиции. Американцы поднялись с 11-го на 9-е место.

Топ-35 рейтинга наций в Кубке Дэвиса

По теме:
Сборная Украины узнала потенциальных соперников в Кубке Дэвиса
Ожидаемое фиаско Ястремской, Украина проиграла США, титул для Остапенко
Украина – США – 0:4. Орлов проиграл 9-й ракетке мира, выиграв 7 геймов
рейтинг наций (теннис) сборная Украины по теннису сборная США по теннису Украина - США Кубок Дэвиса-2024
Источник Davis Cup
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Динамо прокомментировали переход Жерсона в игравший с россиянами клуб
Футбол | 06 февраля 2024, 13:48 4
В Динамо прокомментировали переход Жерсона в игравший с россиянами клуб
В Динамо прокомментировали переход Жерсона в игравший с россиянами клуб

Киевляне не поддерживают использование псевдолозунга «футбол – вне политики»

ОФИЦИАЛЬНО. Самый дорогой игрок в истории Шахтера возвращается в Бразилию
Футбол | 05 февраля 2024, 23:35 0
ОФИЦИАЛЬНО. Самый дорогой игрок в истории Шахтера возвращается в Бразилию
ОФИЦИАЛЬНО. Самый дорогой игрок в истории Шахтера возвращается в Бразилию

«Атлетико Минейро» объявил о контракте с Бернардом

ВИДЕО. Жена Лунина похвасталась сексуальной фигурой в нижнем белье
Футбол | 06.02.2024, 12:20
ВИДЕО. Жена Лунина похвасталась сексуальной фигурой в нижнем белье
ВИДЕО. Жена Лунина похвасталась сексуальной фигурой в нижнем белье
Максим ШАЦКИХ: «Не мне решать, станет ли Шапаренко моим зятем»
Футбол | 05.02.2024, 18:49
Максим ШАЦКИХ: «Не мне решать, станет ли Шапаренко моим зятем»
Максим ШАЦКИХ: «Не мне решать, станет ли Шапаренко моим зятем»
Марченко проиграл теннисисту с самым ярким именем в истории спорта в США
Теннис | 06.02.2024, 07:21
Марченко проиграл теннисисту с самым ярким именем в истории спорта в США
Марченко проиграл теннисисту с самым ярким именем в истории спорта в США
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Richard Lewis
Молодці! 💪🏻 Тримають стрій! 
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Не называйте меня так. Фьюри жестко ответил команде Усика
Не называйте меня так. Фьюри жестко ответил команде Усика
05.02.2024, 12:48 9
Бокс
Автогол рукой Габриэла, две ошибки Алиссона. Арсенал переиграл Ливерпуль
Автогол рукой Габриэла, две ошибки Алиссона. Арсенал переиграл Ливерпуль
04.02.2024, 20:28 58
Футбол
«Езжай на фронт, ты ужасен». Фанаты оценили Мудрика в последней игре АПЛ
«Езжай на фронт, ты ужасен». Фанаты оценили Мудрика в последней игре АПЛ
05.02.2024, 06:32 61
Футбол
Анчелотти похвалил Лунина после центрального матча тура Реал – Атлетико
Анчелотти похвалил Лунина после центрального матча тура Реал – Атлетико
05.02.2024, 06:10
Футбол
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
06.02.2024, 09:44
Футбол
Артета признался, почему заменил Зинченко в перерыве матча с Ливерпулем
Артета признался, почему заменил Зинченко в перерыве матча с Ливерпулем
04.02.2024, 21:22 2
Футбол
Известно, что Реал планирует делать с будущим Лунина. А что хочет Андрей?
Известно, что Реал планирует делать с будущим Лунина. А что хочет Андрей?
05.02.2024, 11:34 5
Футбол
«Удар для Усика». Легендарный Рой Джонс оценил срыв боя украинца с Фьюри
«Удар для Усика». Легендарный Рой Джонс оценил срыв боя украинца с Фьюри
05.02.2024, 08:11 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем