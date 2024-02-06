Сборная Украины по теннису сохранила свое место в рейтинге наций

ITF опубликовала обновленный рейтинг наций после завершения первой части командных соревнований в 2024-м году.

Мировую классификацию продолжает возглавлять сборная Италии. Также в топ-5 находятся команды Австралии, Канады, Германии и Сербии. Сборная Великобритании покинула первую десятку.

Сборная Украины после поражения в матче с США осталась на 35-й позиции. Американцы поднялись с 11-го на 9-е место.

Топ-35 рейтинга наций в Кубке Дэвиса