Звездный испанский хавбек пропустит 1,5–2 месяца из-за травмы

«Бетис» официально сообщил о том, что звездный полузащитник команды Иско получил травму поколенной мышцы левой ноги.

Ожидается, что Иско сможет обойтись без хирургического вмешательства. По прогнозам врачей, сроки восстановления составят полтора-два месяца.

В нынешнем сезоне на счету Иско 7 голов и 5 ассистов в 29 матчах за «Бетис» во всех турнирах. Контракт 31-летнего хавбека рассчитан до лета 2027 года, трансферная стоимость оценивается в 8 миллионов евро.

Ранее Иско в соцсетях попросил Тони Крооса не завершать карьеру.