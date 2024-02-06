Звездный испанский хавбек пропустит 1,5–2 месяца из-за травмы
У Иско травма подколенной мышцы
«Бетис» официально сообщил о том, что звездный полузащитник команды Иско получил травму поколенной мышцы левой ноги.
Ожидается, что Иско сможет обойтись без хирургического вмешательства. По прогнозам врачей, сроки восстановления составят полтора-два месяца.
В нынешнем сезоне на счету Иско 7 голов и 5 ассистов в 29 матчах за «Бетис» во всех турнирах. Контракт 31-летнего хавбека рассчитан до лета 2027 года, трансферная стоимость оценивается в 8 миллионов евро.
Ранее Иско в соцсетях попросил Тони Крооса не завершать карьеру.
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