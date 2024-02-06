Сборная Украины узнала потенциальных соперников в Кубке Дэвиса
Следующий матч состоится на стадии плей-офф Первой Мировой группы
Определился список команд, одна из которых станет соперницей сборной Украины в матче плей-офф Первой Мировой группы Кубка Дэвиса, который состоится в сентябре 2024 года.
Поскольку сборная Украины не попала в посев, то она сыграет против одной из сеяных команд.
Потенциальные соперники сборной Украины
Сербия
Хорватия
Швеция
Казахстан
Республика Корея
Швейцария
Угорщина
Португалия
Австрия
Босния и Герцеговина
Израиль
Колумбия
Жеребьевка состоится 8 февраля, начало в 13:00 по киевскому времени.
Ранее сборная Украины уступила США в Квалификации Мирового финала Кубка Дэвиса 2024.
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