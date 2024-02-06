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  4. Сборная Украины узнала потенциальных соперников в Кубке Дэвиса
Кубок Дэвиса
06 февраля 2024, 16:48 |
667
0

Сборная Украины узнала потенциальных соперников в Кубке Дэвиса

Следующий матч состоится на стадии плей-офф Первой Мировой группы

06 февраля 2024, 16:48 |
667
0
Сборная Украины узнала потенциальных соперников в Кубке Дэвиса
ФТУ

Определился список команд, одна из которых станет соперницей сборной Украины в матче плей-офф Первой Мировой группы Кубка Дэвиса, который состоится в сентябре 2024 года.

Поскольку сборная Украины не попала в посев, то она сыграет против одной из сеяных команд.

Потенциальные соперники сборной Украины

Сербия
Хорватия
Швеция
Казахстан
Республика Корея
Швейцария
Угорщина
Португалия
Австрия
Босния и Герцеговина
Израиль
Колумбия

Жеребьевка состоится 8 февраля, начало в 13:00 по киевскому времени.

Ранее сборная Украины уступила США в Квалификации Мирового финала Кубка Дэвиса 2024.

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