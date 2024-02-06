Сборная Украины узнала потенциальных соперников в Кубке Дэвиса

Определился список команд, одна из которых станет соперницей сборной Украины в матче плей-офф Первой Мировой группы Кубка Дэвиса, который состоится в сентябре 2024 года.

Поскольку сборная Украины не попала в посев, то она сыграет против одной из сеяных команд.

Потенциальные соперники сборной Украины

Сербия

Хорватия

Швеция

Казахстан

Республика Корея

Швейцария

Угорщина

Португалия

Австрия

Босния и Герцеговина

Израиль

Колумбия

Жеребьевка состоится 8 февраля, начало в 13:00 по киевскому времени.

Ранее сборная Украины уступила США в Квалификации Мирового финала Кубка Дэвиса 2024.