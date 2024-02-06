Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Фанатам нужно быть терпеливыми»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино обратился к фанатам команды с просьбой о поддержке:

«Фанатам нужно быть терпеливыми. Мы должны найти путь к успеху. Мы нуждаемся в поддержке, конечно, мы требуем поддержки игроков, команды.

Я знаю уровень и качество наших игроков. Нужно время, чтобы построить команду. Такова реальность», – цитирует Почеттино Фабрицио Романо.

В последнее время в СМИ стала появляться информация об увольнении Почеттино, однако пока что руководство «Синих» не планирует отправлять 51-летнего аргентинского специалиста в отставку.