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  4. Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Фанатам нужно быть терпеливыми»
Англия
06 февраля 2024, 15:45 |
56
0

Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Фанатам нужно быть терпеливыми»

Тренер «Челси» обратился к болельщикам

06 февраля 2024, 15:45 |
56
0
Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Фанатам нужно быть терпеливыми»
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино обратился к фанатам команды с просьбой о поддержке:

«Фанатам нужно быть терпеливыми. Мы должны найти путь к успеху. Мы нуждаемся в поддержке, конечно, мы требуем поддержки игроков, команды.

Я знаю уровень и качество наших игроков. Нужно время, чтобы построить команду. Такова реальность», – цитирует Почеттино Фабрицио Романо.

В последнее время в СМИ стала появляться информация об увольнении Почеттино, однако пока что руководство «Синих» не планирует отправлять 51-летнего аргентинского специалиста в отставку.

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Маурисио Почеттино Челси Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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