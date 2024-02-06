Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Фанатам нужно быть терпеливыми»
Тренер «Челси» обратился к болельщикам
Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино обратился к фанатам команды с просьбой о поддержке:
«Фанатам нужно быть терпеливыми. Мы должны найти путь к успеху. Мы нуждаемся в поддержке, конечно, мы требуем поддержки игроков, команды.
Я знаю уровень и качество наших игроков. Нужно время, чтобы построить команду. Такова реальность», – цитирует Почеттино Фабрицио Романо.
В последнее время в СМИ стала появляться информация об увольнении Почеттино, однако пока что руководство «Синих» не планирует отправлять 51-летнего аргентинского специалиста в отставку.
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