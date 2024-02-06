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Англия
06 февраля 2024, 14:06 | Обновлено 06 февраля 2024, 14:17
55
0

Каррагер дал лестный отзыв нынешнему Арсеналу после матча с Ливерпулем

Экс-футболист – о шансах «канониров» в чемпионской борьбе

06 февраля 2024, 14:06 | Обновлено 06 февраля 2024, 14:17
55
0
Каррагер дал лестный отзыв нынешнему Арсеналу после матча с Ливерпулем
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер оценил игру «Арсенала» в обороне в матче против «Ливерпуля» (3:1) в 23-м туре Английской Премьер-лиги.

«Они превзошли «Ливерпуль» во всех аспектах, но больше всего меня поразило то, насколько сильны они были в обороне. Я ни разу за игру не увидел, что «Ливерпуль» представляет угрозу или вот-вот забьет. «Ливерпулю» повезло, мы это знаем.

После матча я сказал, что результат был выгоден скорее «Манчестер Сити», чем «Арсеналу», но у «Арсенала» действительно мало шансов выиграть титул. Эти шансы зависят от того, насколько они хороши в обороне.

Думаю, что у них лучшая оборона в АПЛ, если посмотреть на основные цифры. Мы увидели это на примере того, что сделал «Ливерпуль» при своем xG», – рассказал Каррагер.

Ранее Джейми Каррагер подверг критике атакующую манеру действий лондонского «Арсенала».

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Источник Sky Sports
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