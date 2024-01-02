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Англия
02 января 2024, 08:26 | Обновлено 02 января 2024, 08:39
801
0

«Все как-то слишком организованно». Каррагер раскритиковал нынешний Арсенал

Экс-игрок сборной Англии – об игре «канониров» Лондона

02 января 2024, 08:26 | Обновлено 02 января 2024, 08:39
801
0
«Все как-то слишком организованно». Каррагер раскритиковал нынешний Арсенал
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер подверг критике атакующую манеру действий лондонского «Арсенала», цвета которого защищает украинец Александр Зинченко.

Как известно, в последних турах АПЛ лондонцы потерпели два поражения подряд – от «Вест Хэма» (0:2) и «Фулхэма» (1:2). «Арсенал» после этого опустился на 4-е место в таблице АПЛ.

«Я по-прежнему считаю, что если тройка или четверка атакующих игроков «Арсенала» не станет лучше, то команда не выиграет чемпионат.

Когда я говорю, что «Арсенал» стал другим, то имею в виду контроль мяча. Его определенно стало больше. Можно сказать, что в прошлом сезоне команда напоминала «Ливерпуль» Клоппа, а в этом сезоне у нее больше от «Манчестер Сити».

«Арсенал» стал больше контролировать мяч, что помогает в защите. Но помогает ли им это в атаке? Все нападающие «Арсенала» забивали голы, которые ассоциировались с их стилем. Сейчас мы видим те же модели и ту же организацию игры. Это заставило меня задуматься о том, не слишком ли много этой организации при игре в атаке?

Мы видим повторяющиеся из раза в раз моменты, но достаточно ли импровизации? Когда игрок «Арсенала» в последний раз был в числе лучших форвардов лиги? Когда Эдегор забивал какой-нибудь супергол? Все как-то слишком организованно. Да, игроки проводят хорошие сезоны. Но золотой стандарт – это 20 голов и более. Это уровень Салаха, Холанда, Кейна. Атакующие игроки «Арсенала» хороши, но ни один из них не входит в число лучших в мире. В перспективе Сака может стать игроком мирового класса.

Но «Ливерпуль» выиграл титул в АПЛ, потому что у него был Салах. «Сити» выигрывал титулы, потому что у них был Агуэро, а теперь есть Холанд. Есть ли у «Арсенала» игроки, готовые привести команду к титулу? Я считаю, что нет», – заявил Каррагер.

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Джейми Каррагер Арсенал Лондон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Sky Sports
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