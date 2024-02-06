ВИДЕО. Жена Лунина похвасталась сексуальной фигурой в нижнем белье
Анастасия эффектно прорекламировала один из онлайн-магазинов
Жена 24-летнего украинского голкипера мадридского «Реала» Андрея Лунина Анастасия эффектно прорекламировала один из онлайн-магазинов.
Девушка записала видео, как надевает на полуголое тело спортивные штаны.
Андрей и Анастасия стали мужем и женой в марте 2021 года, а в романтических отношениях находятся с 2015 года.
Анастасия часто посещает матче Андрея и яро поддерживает своего мужа. К примеру, в январе, после игры «Реала» и «Атлетико» в полуфинале Суперкубка Испании, когда ворота королевского клуба защищал Кепа Аррисабалага, девушка опубликовала провакативную Instagram-stories, в которой, отметив мужа, написала: «Без сомнения, номер 1». Но спустя некоторое время удалила публикацию.
ВИДЕО. Жена Лунина похвасталась сексуальной фигурой в нижнем белье
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