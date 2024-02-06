Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Жена Лунина похвасталась сексуальной фигурой в нижнем белье
Испания
06 февраля 2024, 12:20 |
1775
3

ВИДЕО. Жена Лунина похвасталась сексуальной фигурой в нижнем белье

Анастасия эффектно прорекламировала один из онлайн-магазинов

06 февраля 2024, 12:20 |
1775
3
ВИДЕО. Жена Лунина похвасталась сексуальной фигурой в нижнем белье
Instagram. Анастасия Лунина

Жена 24-летнего украинского голкипера мадридского «Реала» Андрея Лунина Анастасия эффектно прорекламировала один из онлайн-магазинов.

Девушка записала видео, как надевает на полуголое тело спортивные штаны.

Андрей и Анастасия стали мужем и женой в марте 2021 года, а в романтических отношениях находятся с 2015 года.

Анастасия часто посещает матче Андрея и яро поддерживает своего мужа. К примеру, в январе, после игры «Реала» и «Атлетико» в полуфинале Суперкубка Испании, когда ворота королевского клуба защищал Кепа Аррисабалага, девушка опубликовала провакативную Instagram-stories, в которой, отметив мужа, написала: «Без сомнения, номер 1». Но спустя некоторое время удалила публикацию.

ВИДЕО. Жена Лунина похвасталась сексуальной фигурой в нижнем белье

По теме:
Таблица Ла Лиги. Лунин и Цыганков потеряли очки, Барса вернулась в топ-3
ФОТО. Сэр Алекс Фергюсон побаловал себя дорогущим подарком
Лунин услышал вердикт тренерского штаба Реала. Что они думают об украинце?
видео Андрей Лунин Анастасия Лунина (Томазова) lifestyle Реал Мадрид
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Сумасшедший болельщик засунул палец между ягодиц игроку Севильи
Футбол | 06 февраля 2024, 09:49 4
ВИДЕО. Сумасшедший болельщик засунул палец между ягодиц игроку Севильи
ВИДЕО. Сумасшедший болельщик засунул палец между ягодиц игроку Севильи

Лукас Окампос не стал драться со своим «обидчиком»

Выстраивается очередь на бой с Фьюри. «У Кличко достаточно огня»
Бокс | 05 февраля 2024, 15:52 5
Выстраивается очередь на бой с Фьюри. «У Кличко достаточно огня»
Выстраивается очередь на бой с Фьюри. «У Кличко достаточно огня»

Красюк считает, что Владимир Кличко еще готов вернуться в ринг

Последняя звезда Поднебесной. Почему Оскар все еще играет в Китае
Футбол | 06.02.2024, 12:17
Последняя звезда Поднебесной. Почему Оскар все еще играет в Китае
Последняя звезда Поднебесной. Почему Оскар все еще играет в Китае
Топ-клуб Австрии выкупил защитника сборной Украины. Известна сумма перехода
Футбол | 05.02.2024, 16:33
Топ-клуб Австрии выкупил защитника сборной Украины. Известна сумма перехода
Топ-клуб Австрии выкупил защитника сборной Украины. Известна сумма перехода
ОФИЦИАЛЬНО. Самый дорогой игрок в истории Шахтера возвращается в Бразилию
Футбол | 05.02.2024, 23:35
ОФИЦИАЛЬНО. Самый дорогой игрок в истории Шахтера возвращается в Бразилию
ОФИЦИАЛЬНО. Самый дорогой игрок в истории Шахтера возвращается в Бразилию
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Mr Voevudskiy
Чем ещё бабе в Европе заняться как не шлюшеством)
Ответить
0
didora
У Анастасії гарний гудочок. Там треба не у футбола грати, а діло робити, щоб вона бідолага не страдала!
Ответить
0
oldman
Які ж ці утриманки неадекватні і пусті. Що багато говорить і про їх чоловіків.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Артета признался, почему заменил Зинченко в перерыве матча с Ливерпулем
Артета признался, почему заменил Зинченко в перерыве матча с Ливерпулем
04.02.2024, 21:22 2
Футбол
«Никакой пенсии, ублюдок!». Тайсон Фьюри пригрозил Александру Усику
«Никакой пенсии, ублюдок!». Тайсон Фьюри пригрозил Александру Усику
04.02.2024, 11:17 11
Бокс
Когда восстановится Довбик? Спортивный врач высказался о травме Артема
Когда восстановится Довбик? Спортивный врач высказался о травме Артема
04.02.2024, 08:50 2
Футбол
Мудрик вызвал фаната сыграть «один на один» на 10 тысяч фунтов стерлингов
Мудрик вызвал фаната сыграть «один на один» на 10 тысяч фунтов стерлингов
04.02.2024, 20:55 46
Футбол
«Удар для Усика». Легендарный Рой Джонс оценил срыв боя украинца с Фьюри
«Удар для Усика». Легендарный Рой Джонс оценил срыв боя украинца с Фьюри
05.02.2024, 08:11 2
Бокс
Известно, что Реал планирует делать с будущим Лунина. А что хочет Андрей?
Известно, что Реал планирует делать с будущим Лунина. А что хочет Андрей?
05.02.2024, 11:34 5
Футбол
Испортили настроение Лунину. Реал упустил победу над Атлетико
Испортили настроение Лунину. Реал упустил победу над Атлетико
04.02.2024, 23:57 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем