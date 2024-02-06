Зинченко и Ко грозит денежный штраф в АПЛ. Известна сумма и за что

В воскресенье, 4 февраля, в 23-м туре Английской Премьер-лиги лондонский «Арсенал» на своем поле встречался с «Ливерпулем» и победил со счетом 3:1.

По итогами матча «канонирам», цвета которых защищает украинец Александр Зинченко, грозит штраф в размере 25 тыс фунтов. Причина – большое количество желтых карточек в прошедшем поединке.

Сразу шесть футболистов «Арсенала» получили предупреждения в матче. В первом тайме желтую карточку заработал Бен Уайт, а после перерыва – Габриэл, Якуб Кивер, Уильям Салиба, Деклан Райс и Кай Хаверц. Трое последних получили предупреждения уже в компенсированное время встречи.

«Арсенал» в таблице АПЛ занимает 3-е место, имея 49 очков. Лондонцы на 2 пункта отстают от «Ливерпуля», который лидирует.