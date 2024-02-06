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  4. Зинченко и Ко грозит денежный штраф в АПЛ. Известна сумма и за что
Англия
06 февраля 2024, 11:46 | Обновлено 06 февраля 2024, 11:49
800
1

Зинченко и Ко грозит денежный штраф в АПЛ. Известна сумма и за что

«Арсенал» может быть наказан по итогам матча с «Ливерпулем»

06 февраля 2024, 11:46 | Обновлено 06 февраля 2024, 11:49
800
1
Зинченко и Ко грозит денежный штраф в АПЛ. Известна сумма и за что
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 4 февраля, в 23-м туре Английской Премьер-лиги лондонский «Арсенал» на своем поле встречался с «Ливерпулем» и победил со счетом 3:1.

По итогами матча «канонирам», цвета которых защищает украинец Александр Зинченко, грозит штраф в размере 25 тыс фунтов. Причина – большое количество желтых карточек в прошедшем поединке.

Сразу шесть футболистов «Арсенала» получили предупреждения в матче. В первом тайме желтую карточку заработал Бен Уайт, а после перерыва – Габриэл, Якуб Кивер, Уильям Салиба, Деклан Райс и Кай Хаверц. Трое последних получили предупреждения уже в компенсированное время встречи.

«Арсенал» в таблице АПЛ занимает 3-е место, имея 49 очков. Лондонцы на 2 пункта отстают от «Ливерпуля», который лидирует.

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Арсенал Лондон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Арсенал - Ливерпуль
Источник Goal.com
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