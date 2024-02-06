Никогда такого не было. Клубы АПЛ провели исторический 23-й тур

Клубы Английской Премьер-лиги в десяти матчах 23-го тура сезона-2023/2024 отметились 45 голами. Это новый исторический рекорд результативности.

Предыдущее достижение в 44 гола ранее фиксировалось дважды – в сезонах-2020/2021 и 2022/2023.

Всего в нынешнем чемпионате Англии забито 730 голов за 228 матчей. Средняя результативность в 3,2 мяча за поединок также является наивысшей в истории лиги.

Напомним, в заключительном матча 23-го тура АПЛ в понедельник, 5 февраля, «Манчестер Сити» с хет-триком Фила Фодена обыграл «Брентфорд» со счетом 3:1.