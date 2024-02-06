Никогда такого не было. Клубы АПЛ провели исторический 23-й тур
Английские команды установили рекорд результативности
Клубы Английской Премьер-лиги в десяти матчах 23-го тура сезона-2023/2024 отметились 45 голами. Это новый исторический рекорд результативности.
Предыдущее достижение в 44 гола ранее фиксировалось дважды – в сезонах-2020/2021 и 2022/2023.
Всего в нынешнем чемпионате Англии забито 730 голов за 228 матчей. Средняя результативность в 3,2 мяча за поединок также является наивысшей в истории лиги.
Напомним, в заключительном матча 23-го тура АПЛ в понедельник, 5 февраля, «Манчестер Сити» с хет-триком Фила Фодена обыграл «Брентфорд» со счетом 3:1.
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