Экс-вратарь: «Когда впервые увидел Трубина, он даже упасть не мог»

Бывший вратарь Вячеслав Богоделов, который сейчас работает тренером, рассказал об опыте работы с украинским голкипером «Бенфики» Анатолием Трубиным.

– Чтобы широкой аудитории лучше было понятно, кто перед ними, могли бы Вы назвать топ-голкиперов, с которыми Вы работали?

– Навскидку могу назвать Анатолия Трубина. Олег Кузнецов собирал команду 2001 года рождения. Приехал Трубин. Я в таком шоке был! Человек как цапля. Даже упасть не может! И это из «Шахтера», где работают тренеры. Однако в нем подкупило то, что он слушал и выполнял. Плюс психология.

– У Трубина был какой-то показательный матч?

– Мы играли с чехами первую встречу. У этих детей, когда они впервые попадают в сборную, видят эту футболку, слышат гимн – глаза становятся огромными, как олимпийские карбованцы когда-то. На десятой минуте в наши ворота назначили штрафной – Трубин после удара отбил мяч перед собой, и нам добили в пустые ворота. Буквально сразу же мы пропустили второй раз. 0:2 горим, нас как повезли! По ходу матча смогли отыграться – 2:2. Трубин сделал пару сейвов, а на последних минутах раскрылся и потянул сумасшедший удар в упор. То есть сразу стало заметно, что человек владеет психологией и может повернуть ситуацию в свою сторону. Он не расклеился, не развалился, не бросил играть.

– Переход Трубина в «Бенфику» – верный шаг?

– Думаю, Трубин угадал с этим переходом. Он играет, его ценят. Да, они завалили Лигу чемпионов, но это такой момент... Трубин уже имеет вес в команде, потому что играет достаточно солидно. Он очень вдумчивый парень, любит футбол и анализирует свои действия. У него есть какой-то план на жизнь. Трубин уже создал какую-то свою фирму, рекламирует украинские бренды одежды. Фундаментально все. Его девушка, с которой они знакомы с малых лет, также помогает во всем этом. Она свою жизнь полностью посвятила ему. Трубину в этом плане повезло и, думаю, ему комфортно. Посмотрим. Пока ему тяжело предъявить какие-то претензии. Даже в игре с «Интером» (3:3) в Лиге чемпионов, где он пропустил трижды, были такие удары, которые очень тяжело было потянуть.