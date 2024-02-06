Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-вратарь: «Когда впервые увидел Трубина, он даже упасть не мог»
Португалия
06 февраля 2024, 11:05 | Обновлено 06 февраля 2024, 11:22
508
1

Экс-вратарь: «Когда впервые увидел Трубина, он даже упасть не мог»

Вячеслав Богоделов рассказал об опыте работы с голкипером «Бенфики»

06 февраля 2024, 11:05 | Обновлено 06 февраля 2024, 11:22
508
1
Экс-вратарь: «Когда впервые увидел Трубина, он даже упасть не мог»
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Бывший вратарь Вячеслав Богоделов, который сейчас работает тренером, рассказал об опыте работы с украинским голкипером «Бенфики» Анатолием Трубиным.

– Чтобы широкой аудитории лучше было понятно, кто перед ними, могли бы Вы назвать топ-голкиперов, с которыми Вы работали?

– Навскидку могу назвать Анатолия Трубина. Олег Кузнецов собирал команду 2001 года рождения. Приехал Трубин. Я в таком шоке был! Человек как цапля. Даже упасть не может! И это из «Шахтера», где работают тренеры. Однако в нем подкупило то, что он слушал и выполнял. Плюс психология.

– У Трубина был какой-то показательный матч?

– Мы играли с чехами первую встречу. У этих детей, когда они впервые попадают в сборную, видят эту футболку, слышат гимн – глаза становятся огромными, как олимпийские карбованцы когда-то. На десятой минуте в наши ворота назначили штрафной – Трубин после удара отбил мяч перед собой, и нам добили в пустые ворота. Буквально сразу же мы пропустили второй раз. 0:2 горим, нас как повезли! По ходу матча смогли отыграться – 2:2. Трубин сделал пару сейвов, а на последних минутах раскрылся и потянул сумасшедший удар в упор. То есть сразу стало заметно, что человек владеет психологией и может повернуть ситуацию в свою сторону. Он не расклеился, не развалился, не бросил играть.

– Переход Трубина в «Бенфику» – верный шаг?

– Думаю, Трубин угадал с этим переходом. Он играет, его ценят. Да, они завалили Лигу чемпионов, но это такой момент... Трубин уже имеет вес в команде, потому что играет достаточно солидно. Он очень вдумчивый парень, любит футбол и анализирует свои действия. У него есть какой-то план на жизнь. Трубин уже создал какую-то свою фирму, рекламирует украинские бренды одежды. Фундаментально все. Его девушка, с которой они знакомы с малых лет, также помогает во всем этом. Она свою жизнь полностью посвятила ему. Трубину в этом плане повезло и, думаю, ему комфортно. Посмотрим. Пока ему тяжело предъявить какие-то претензии. Даже в игре с «Интером» (3:3) в Лиге чемпионов, где он пропустил трижды, были такие удары, которые очень тяжело было потянуть.

По теме:
Чемпионат Португалии. Каза Пия и Боавишта друг другу не забили
Трубин прокомментировал победу над Жил Висенте
ВИДЕО. Крутой сейв Трубина. Обзор матча Бенфика – Жил Висенте
Анатолий Трубин Бенфика чемпионат Португалии по футболу
Источник Украинский футбол
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, на какую должность в УАФ будет претендовать Лужный
Футбол | 05 февраля 2024, 17:59 9
Стало известно, на какую должность в УАФ будет претендовать Лужный
Стало известно, на какую должность в УАФ будет претендовать Лужный

Экс-партнер Шевченко может войти в структуру УАФ

За прошлые сутки ВСУ уничтожили 1020 оккупантов, 17 танков и 35 ББМ
Война | 06 февраля 2024, 08:03 2
За прошлые сутки ВСУ уничтожили 1020 оккупантов, 17 танков и 35 ББМ
За прошлые сутки ВСУ уничтожили 1020 оккупантов, 17 танков и 35 ББМ

Генштаб ВСУ обнародовал свежую статистику несвежих русских

Игрок сборной Португалии подозревается в сексуальном насилии. Будет суд
Футбол | 06.02.2024, 08:47
Игрок сборной Португалии подозревается в сексуальном насилии. Будет суд
Игрок сборной Португалии подозревается в сексуальном насилии. Будет суд
ОФИЦИАЛЬНО. Самый дорогой игрок в истории Шахтера возвращается в Бразилию
Футбол | 05.02.2024, 23:35
ОФИЦИАЛЬНО. Самый дорогой игрок в истории Шахтера возвращается в Бразилию
ОФИЦИАЛЬНО. Самый дорогой игрок в истории Шахтера возвращается в Бразилию
Максим ШАЦКИХ: «Возможно, такого шанса у Жироны больше не будет»
Футбол | 05.02.2024, 17:38
Максим ШАЦКИХ: «Возможно, такого шанса у Жироны больше не будет»
Максим ШАЦКИХ: «Возможно, такого шанса у Жироны больше не будет»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua
да он и сейчас не может, он по углам не ловит
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Испортили настроение Лунину. Реал упустил победу над Атлетико
Испортили настроение Лунину. Реал упустил победу над Атлетико
04.02.2024, 23:57 21
Футбол
Известно, что Реал планирует делать с будущим Лунина. А что хочет Андрей?
Известно, что Реал планирует делать с будущим Лунина. А что хочет Андрей?
05.02.2024, 11:34 5
Футбол
Автогол рукой Габриэла, две ошибки Алиссона. Арсенал переиграл Ливерпуль
Автогол рукой Габриэла, две ошибки Алиссона. Арсенал переиграл Ливерпуль
04.02.2024, 20:28 58
Футбол
В Испании оценили игру Лунина против Атлетико. Указали и на недостатки
В Испании оценили игру Лунина против Атлетико. Указали и на недостатки
05.02.2024, 07:18 3
Футбол
Артета признался, почему заменил Зинченко в перерыве матча с Ливерпулем
Артета признался, почему заменил Зинченко в перерыве матча с Ливерпулем
04.02.2024, 21:22 2
Футбол
Мудрик вызвал фаната сыграть «один на один» на 10 тысяч фунтов стерлингов
Мудрик вызвал фаната сыграть «один на один» на 10 тысяч фунтов стерлингов
04.02.2024, 20:55 45
Футбол
Стала известна оценка Зинченко за 1 сыгранный тайм в матче против Ливерпуля
Стала известна оценка Зинченко за 1 сыгранный тайм в матче против Ливерпуля
04.02.2024, 21:37 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем