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Англия
06 февраля 2024, 09:57 | Обновлено 06 февраля 2024, 09:59
433
0

Неприступные. Брентфорд с Ярмолюком – авторы интересного достижения в АПЛ

«Пчелы» знают противоядие в борьбе с нападающим Эрлингом Холандом

06 февраля 2024, 09:57 | Обновлено 06 февраля 2024, 09:59
433
0
Неприступные. Брентфорд с Ярмолюком – авторы интересного достижения в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

Клуб «Брентфорд» остается единственным в Английской Премьер-лиге, в ворота которого еще не забивал голы норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд.

В понедельник, 5 февраля, состоялся матч 23-го тура чемпионата Англии, с которой «Брентфорд» проиграл на своем поле «Ман Сити» со счетом 1:3. Холанд отметился в поединке ассистом на 70-й минуте, но покинул поле без голов. Таким образом, «Брентфорд», цвета которого защищает украинец Егор Ярмолюк, остается единственной командой в АПЛ, которой норвежец еще не забивал.

23-летний Эрлинг Холанд в этом сезоне забил 19 голов и сделал 5 ассистов в 23 матчах за «горожан».

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Егор Ярмолюк Эрлинг Холанд Английская Премьер-лига Брентфорд Манчестер Сити чемпионат Англии по футболу
Источник ESPN
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