Неприступные. Брентфорд с Ярмолюком – авторы интересного достижения в АПЛ
«Пчелы» знают противоядие в борьбе с нападающим Эрлингом Холандом
Клуб «Брентфорд» остается единственным в Английской Премьер-лиге, в ворота которого еще не забивал голы норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд.
В понедельник, 5 февраля, состоялся матч 23-го тура чемпионата Англии, с которой «Брентфорд» проиграл на своем поле «Ман Сити» со счетом 1:3. Холанд отметился в поединке ассистом на 70-й минуте, но покинул поле без голов. Таким образом, «Брентфорд», цвета которого защищает украинец Егор Ярмолюк, остается единственной командой в АПЛ, которой норвежец еще не забивал.
23-летний Эрлинг Холанд в этом сезоне забил 19 голов и сделал 5 ассистов в 23 матчах за «горожан».
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