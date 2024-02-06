Неприступные. Брентфорд с Ярмолюком – авторы интересного достижения в АПЛ

Клуб «Брентфорд» остается единственным в Английской Премьер-лиге, в ворота которого еще не забивал голы норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд.

В понедельник, 5 февраля, состоялся матч 23-го тура чемпионата Англии, с которой «Брентфорд» проиграл на своем поле «Ман Сити» со счетом 1:3. Холанд отметился в поединке ассистом на 70-й минуте, но покинул поле без голов. Таким образом, «Брентфорд», цвета которого защищает украинец Егор Ярмолюк, остается единственной командой в АПЛ, которой норвежец еще не забивал.

23-летний Эрлинг Холанд в этом сезоне забил 19 голов и сделал 5 ассистов в 23 матчах за «горожан».