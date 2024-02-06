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  4. Игрок сборной Португалии подозревается в сексуальном насилии. Будет суд
Испания
06 февраля 2024, 08:47 |
915
0

Игрок сборной Португалии подозревается в сексуальном насилии. Будет суд

Вильям Карвалью вызван для дачи показаний в Севилью

06 февраля 2024, 08:47 |
915
0
Игрок сборной Португалии подозревается в сексуальном насилии. Будет суд
Getty Images/Global Images Ukraine. Вильям Карвалью

31-летний полузащитник испанского футбольного клуба «Бетис» и сборной Португалии Вильям Карвалью подозревается в сексуальном насилии.

Об этом сообщают португальские издания со ссылкой на Ok Diario, в котором говорится, что дело игрока будет заслушано в суде во вторник, 6 февраля, утром.

По данным источника, все произошло в августе прошлого года в Севилье. Игрока обвиняют в том, что он пригласил предполагаемую жертву, проживающую на Ибице, посетить столицу Андалусии. Девушка прибыла в аэропорт, а затем встретила Вильяма в ресторане, после чего последовала поездка в ночной клуб. На следующий день, согласно утверждениям, женщина проснулась со следами насилия на теле.

Жалоба была подана в Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM), и, по данным Ok Diario, в деле говорится, что игрок принуждал ее к сексуальным отношениям и что предполагаемая жертва «прекрасно помнит побои от Вильяма на ее теле».

Все произошло в известном отеле города, и есть изображения с камер отеля, которые свидетельствуют о прибытии Вильяма Карвалью и заявителя в рассматриваемые ранние часы. Однако, по информации газеты, через два часа игрок сборной Португалии уехал.

Учитывая серьезность и содержание жалобы, Вильяма уведомили о необходимости явиться в Инструкционный суд номер девять в Севильи для рассмотрения дела о возможном изнасиловании.

«Принимая во внимание меры, о которых идет речь, Вильяму Сильве де Карвалью предлагается явиться в суд 6 февраля в 9:30 утра для дачи показаний, с информацией о его правах и с ведомом что, если он не явится, может быть отдан приказ о его аресте, отправив соответствующее письмо в UFAM, чтобы он мог приступить к работе с полной принадлежностью лица, в отношении которого ведется расследование, а также его вызова для проведения согласованной проверки», – пишет судья Мария Анхелес Кортес Вида.

19 января Карвалью отличился за «Бетис» в матче 1/8 финала Кубка Испании против «Осасуны» (2:2), однако его команда выбыла из турнира в серии послематчевых пенальти – 2:4.

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Вильям Карвалью домашнее насилие суд Бетис сборная Португалии по футболу
Источник Publico
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