Букмекеры оценили шансы Цуренко и Калининой на титул турнира WTA 500 в ОАЭ

5 февраля украинские теннисистки Леся Цуренко (WTA 37) и Ангелина Калинина (WTA 32) стартуют на хардовом турнире серии WTA 500 в Абу-Даби (ОАЭ).

В 1-м раунде соревнований Ангелина сыграет против Лючии Бронцетти (Италия, WTA 53), а Леся встретится с Людмилой Самсоновой (WTA 15). В случае побед, представительницы Украины проведут очный поединок в 1/8 финала.

Букмекерские конторы оценили шансы Цуренко и Калининой взять титул 500-тысячника в ОАЭ. На трофей Леси коэффициент составляет 40.00, а на триумф Ангелины – 100.00.

Главной фавориткой турнира является первая сеяная и 5-я ракетка мира Елена Рыбакина. На ее титул можно поставить с коэффициентом 3.40. Второй претенденткой на трофей по мнение букмекеров является Барбора Крейчикова (Чехия, WTA 12). Котировки на ее трофей составляют 7.40.

Кто выиграет титул WTA 500 в Абу-Даби? Мнение букмекеров

1. Елена Рыбакина – 3.40

2. Барбора Крейчикова – 7.40

3. Онс Жабер – 8.00

4. Мария Саккари – 9.50

5. Беатрис Хаддад Майя – 12.00

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12. Леся Цуренко – 40.00

17. Ангелина Калинина – 100.00

Изначально Калинина в 1/16 финала должна была сыграть против Паулы Бадосы, однако испанка снялась с соревнований из-за травмы спины.