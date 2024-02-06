Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Букмекеры оценили шансы Цуренко и Калининой на титул турнира WTA 500 в ОАЭ
WTA
06 февраля 2024, 08:21 |
392
0

Букмекеры оценили шансы Цуренко и Калининой на титул турнира WTA 500 в ОАЭ

6 февраля украинки стартуют на 500-тысячнике в Абу-Даби

06 февраля 2024, 08:21 |
392
0
Букмекеры оценили шансы Цуренко и Калининой на титул турнира WTA 500 в ОАЭ
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

5 февраля украинские теннисистки Леся Цуренко (WTA 37) и Ангелина Калинина (WTA 32) стартуют на хардовом турнире серии WTA 500 в Абу-Даби (ОАЭ).

В 1-м раунде соревнований Ангелина сыграет против Лючии Бронцетти (Италия, WTA 53), а Леся встретится с Людмилой Самсоновой (WTA 15). В случае побед, представительницы Украины проведут очный поединок в 1/8 финала.

Букмекерские конторы оценили шансы Цуренко и Калининой взять титул 500-тысячника в ОАЭ. На трофей Леси коэффициент составляет 40.00, а на триумф Ангелины – 100.00.

Главной фавориткой турнира является первая сеяная и 5-я ракетка мира Елена Рыбакина. На ее титул можно поставить с коэффициентом 3.40. Второй претенденткой на трофей по мнение букмекеров является Барбора Крейчикова (Чехия, WTA 12). Котировки на ее трофей составляют 7.40.

Кто выиграет титул WTA 500 в Абу-Даби? Мнение букмекеров

  • 1. Елена Рыбакина – 3.40
  • 2. Барбора Крейчикова – 7.40
  • 3. Онс Жабер – 8.00
  • 4. Мария Саккари – 9.50
  • 5. Беатрис Хаддад Майя – 12.00
  • ...
  • 12. Леся Цуренко – 40.00
  • 17. Ангелина Калинина – 100.00

Изначально Калинина в 1/16 финала должна была сыграть против Паулы Бадосы, однако испанка снялась с соревнований из-за травмы спины.

По теме:
Калинина проиграла в паре на старте турнире WTA 500 в Абу-Даби
Калинина узнала новую соперницу на турнире в Абу-Даби
Рейтинг WTA. Свитолина – в топ-20, Ястремская стала второй ракеткой Украины
котировки букмекеров азарт WTA Абу-Даби Ангелина Калинина Леся Цуренко
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Марченко проиграл теннисисту с самым ярким именем в истории спорта в США
Теннис | 06 февраля 2024, 07:21 0
Марченко проиграл теннисисту с самым ярким именем в истории спорта в США
Марченко проиграл теннисисту с самым ярким именем в истории спорта в США

Илья не сумел выйти в основную сетку турнира АТР 250 в Даллсе, уступив Теннису Сандгрену

Выстраивается очередь на бой с Фьюри. «У Кличко достаточно огня»
Бокс | 05 февраля 2024, 15:52 5
Выстраивается очередь на бой с Фьюри. «У Кличко достаточно огня»
Выстраивается очередь на бой с Фьюри. «У Кличко достаточно огня»

Красюк считает, что Владимир Кличко еще готов вернуться в ринг

Известно, что Реал планирует делать с будущим Лунина. А что хочет Андрей?
Футбол | 05.02.2024, 11:34
Известно, что Реал планирует делать с будущим Лунина. А что хочет Андрей?
Известно, что Реал планирует делать с будущим Лунина. А что хочет Андрей?
Максим ШАЦКИХ: «Возможно, такого шанса у Жироны больше не будет»
Футбол | 05.02.2024, 17:38
Максим ШАЦКИХ: «Возможно, такого шанса у Жироны больше не будет»
Максим ШАЦКИХ: «Возможно, такого шанса у Жироны больше не будет»
Ман Сити и Ман Юнайтед будут бороться за вингера Кристал Пэлас
Футбол | 06.02.2024, 05:30
Ман Сити и Ман Юнайтед будут бороться за вингера Кристал Пэлас
Ман Сити и Ман Юнайтед будут бороться за вингера Кристал Пэлас
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ожидаемое фиаско Ястремской, Украина проиграла США, титул для Остапенко
Ожидаемое фиаско Ястремской, Украина проиграла США, титул для Остапенко
05.02.2024, 07:00
Теннис
Стала известна оценка Зинченко за 1 сыгранный тайм в матче против Ливерпуля
Стала известна оценка Зинченко за 1 сыгранный тайм в матче против Ливерпуля
04.02.2024, 21:37 8
Футбол
Испортили настроение Лунину. Реал упустил победу над Атлетико
Испортили настроение Лунину. Реал упустил победу над Атлетико
04.02.2024, 23:57 21
Футбол
«Удар для Усика». Легендарный Рой Джонс оценил срыв боя украинца с Фьюри
«Удар для Усика». Легендарный Рой Джонс оценил срыв боя украинца с Фьюри
05.02.2024, 08:11 2
Бокс
Когда восстановится Довбик? Спортивный врач высказался о травме Артема
Когда восстановится Довбик? Спортивный врач высказался о травме Артема
04.02.2024, 08:50 2
Футбол
Остапенко уверенно разбила россиянку и выиграла титул на турнире в Линце
Остапенко уверенно разбила россиянку и выиграла титул на турнире в Линце
04.02.2024, 16:32 1
Теннис
Гаттузо не до Шахтера. СМИ пишут, что его семья стала жертвой вымогателей
Гаттузо не до Шахтера. СМИ пишут, что его семья стала жертвой вымогателей
04.02.2024, 11:05 11
Футбол
Мудрик вызвал фаната сыграть «один на один» на 10 тысяч фунтов стерлингов
Мудрик вызвал фаната сыграть «один на один» на 10 тысяч фунтов стерлингов
04.02.2024, 20:55 45
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем