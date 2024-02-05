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  4. Калинина узнала новую соперницу на турнире в Абу-Даби
WTA
05 февраля 2024, 15:28 |
467
0

Калинина узнала новую соперницу на турнире в Абу-Даби

В основе сыграют две украинки

05 февраля 2024, 15:28 |
467
0
Калинина узнала новую соперницу на турнире в Абу-Даби
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина на турнире WTA500 в Абу-Даби в первом круге сыграет против Лючии Бронцетти, которая проиграла в финальном раунде квалификации.

Однако Бронцетти заменит Паулу Бадосу, которая снялась с матча против Калининой из-за травмы спины. Лючия в рейтинге WTA занимает 53-е место.

Вместе с Калининой на хардовом турнире сыграет Леся Цуренко. В первом круге украинке в соперницы досталась Людмила Самсонова.

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WTA Абу-Даби Леся Цуренко Лючия Бронцетти
Источник Большой теннис Украины
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