WTA05 февраля 2024, 15:28 |
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Калинина узнала новую соперницу на турнире в Абу-Даби
В основе сыграют две украинки
05 февраля 2024, 15:28 |
467
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Украинская теннисистка Ангелина Калинина на турнире WTA500 в Абу-Даби в первом круге сыграет против Лючии Бронцетти, которая проиграла в финальном раунде квалификации.
Однако Бронцетти заменит Паулу Бадосу, которая снялась с матча против Калининой из-за травмы спины. Лючия в рейтинге WTA занимает 53-е место.
Вместе с Калининой на хардовом турнире сыграет Леся Цуренко. В первом круге украинке в соперницы досталась Людмила Самсонова.
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