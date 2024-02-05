Калинина узнала новую соперницу на турнире в Абу-Даби

Украинская теннисистка Ангелина Калинина на турнире WTA500 в Абу-Даби в первом круге сыграет против Лючии Бронцетти, которая проиграла в финальном раунде квалификации.

Однако Бронцетти заменит Паулу Бадосу, которая снялась с матча против Калининой из-за травмы спины. Лючия в рейтинге WTA занимает 53-е место.

Вместе с Калининой на хардовом турнире сыграет Леся Цуренко. В первом круге украинке в соперницы досталась Людмила Самсонова.