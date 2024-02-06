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  4. У кого 9.4? Стала известна оценка Ярмолюка за 20 минут в матче с Ман Сити
Англия
06 февраля 2024, 07:32 |
1658
0

У кого 9.4? Стала известна оценка Ярмолюка за 20 минут в матче с Ман Сити

6 февраля «горожане» обыграли «Брентфорд» со счетом 3:1, Егор вышел на 76-й минуте

06 февраля 2024, 07:32 |
1658
0
У кого 9.4? Стала известна оценка Ярмолюка за 20 минут в матче с Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

5 февраля состоялся матч 23-го тура АПЛ между командами «Брентфорд» и «Манчестер Сити». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «горожан».

Украинский полузащитник «пчел» Егор Ярмолюк начал поединок на скамейке запасных и вышел на поле только на 76-й, отыграв в сумме 20 минут с учетом добавленного арбитром времени.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.0 баллов.

Лучшим игроком матча стал автор хет-трика в составе «Ман Сити» Фил Фоден (9.4).

Оценки WhoScored за матч Брентфорд – Манчестер Сити – 1:3

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Егор Ярмолюк Фил Фоден оценки WhoScored Манчестер Сити Брентфорд Брентфорд - Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
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