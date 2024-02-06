У кого 9.4? Стала известна оценка Ярмолюка за 20 минут в матче с Ман Сити
6 февраля «горожане» обыграли «Брентфорд» со счетом 3:1, Егор вышел на 76-й минуте
5 февраля состоялся матч 23-го тура АПЛ между командами «Брентфорд» и «Манчестер Сити». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «горожан».
Украинский полузащитник «пчел» Егор Ярмолюк начал поединок на скамейке запасных и вышел на поле только на 76-й, отыграв в сумме 20 минут с учетом добавленного арбитром времени.
После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.0 баллов.
Лучшим игроком матча стал автор хет-трика в составе «Ман Сити» Фил Фоден (9.4).
Оценки WhoScored за матч Брентфорд – Манчестер Сити – 1:3
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