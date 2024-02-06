ВИДЕО. Шахтер начал новую неделю подготовки на сборах

После двойного игрового дня на сборах в Турции и дня отдыха в понедельник, 5 февраля, «Шахтер» вернулся к тренировкам.

Утром игроки посетили тренажерный зал, где выполнили комплекс упражнений по укреплению мышц. Далее подопечных Марино Пушича ожидало занятие на поле, состоявшее из разминки, игровых упражнений в двух группах с использованием маленьких ворот и двухсторонки на пол поля с отработкой защитных и атакующих действий. В общей сложности сессия длилась более часа.

После обеда тренерский штаб организовал для команды подробное теоретическое занятие.