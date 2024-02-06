Фил ФОДЕН: «Ливерпуль и Арсенал подталкивают нас»

Универсальный хавбек «Манчестер Сити» Фил Фоден, отличившийся хет-триком в матче против «Брентфорда» (3:1), дал свой комментарий после игры.

«Результат игры такой, какой мы заслужили. «Брентфорд» создал нам проблемы. Я в восторге от первого гола, потому что он пришелся на удачный для нас момент перед перерывом.

В последнее время я стал забивать голы и отдавать результативные передачи. Я играл сегодня больше в центре, потому, думаю, именно поэтому. Я хочу быть таким игроком, и пусть так продолжается.

Где бы я ни играл в футболке «Сити», я выполняю задание. Я могу играть слева, справа или в центре.

Холланд и де Брюйне? Для них важно вернуться. Они, вероятно, наши важнейшие игроки.

Мы должны играть игру за игрой и не загадывать слишком далеко. «Ливерпуль» и «Арсенал» подталкивают нас в борьбе за титул», – сказал Фоден.