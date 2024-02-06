Минай победил в спарринге одноклубников из U19

В четвертом зимнем спарринге команда Желько Любеновича одержала третью победу подряд. После победы над «Рухом-2» (6:0) и перволиговым «Хустом» минайцы взяли верх над подопечными Романа Гданского.

Минай – Минай U19 – 2:1.

Голы: Петько, 39, Устименко, 76 – Ю. Михайлив, 57, пен.

Минай: 1-й тайм: Бандура, Дмитрук, Скиба, Немчанинов, Корнийчук, Петькао, Матюшенко, Максимец, Гуничев, Тищук, Демиденко.

2-й тайм: Бандура, Дмитрук, Прокопчук, Чуев, Ременяк, Тищук (Ременяк, 59), Корнийчук, Кораблин, Устименко, Матюшенко и 2 игрока на просмотре.

Сергей Петько и Денис Устименко сравнялись с Артуром Ременяком по количеству забитых голов в контрольных матчах 2024 года. Первому ассистировал Павел Тищук, второй замкнул подачу от углового флажка Ивана Матюшенко.

Юные минайцы провели неплохой матч, много атаковали, а забили во втором тайме с 11-метровой отметки. Михайлив отправил мяч в сетку рикошетом от перекладины.

Отметим, что 90 минут на поле провел вернувшийся в «Минай» Александр Бандура, он провел свой первый спарринг. Бандура – уже пятый голкипер, защищавший ворота закарпатцев текущей зимой. Также в списке Александр Кемкин, Илья Ольховой, Максим Росул и находившийся в команде на просмотре голкипер.

Следующий спарринг «Минай» проведет 7 февраля против «Скалы 1911» из Стрыя.