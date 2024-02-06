ВИДЕО. Денис КОСТЫШИН: «Тяжело быть сыном Руслана Костышина»
Полузащитник «Александрии» ответил на вопросы болельщиков
Полузащитник «Александрии» Денис Костышин дал интервью клубной пресс-службе, отвечая на вопросы болельщиков своей команды.
– По хронотипу ты больше сова или жаворонок?
– Жаворонок.
– Что любишь на завтрак?
– Обычно кофе, маленькую шоколадку и все.
– Любимая вредная еда?
– В Макдональдсе – пицца, бигмак, дабл-чизбургер без кетчупа и без огурца.
– Есть домашние животные?
– Да три собаки – Лео, Мальтипут и Барни.
– Любимый актер или актриса?
– Актриса по турецким сериалам Ханде Эрчел.
– Последний из фильмов, который ты смотрел и он поразил тебя?
– Не знаю, давно фильмов не смотрел, последний раз – в Америке в кинотеатре, но он не поразил. На сборах фильмы не смотрю.
– Трудно быть сыном Руслана Костышина?
– Да (смеется – ред).
– Отец по характеру какой?
– Жесткий, очень жесткий, но справедливый.
– Станьте футболистом – твой личный выбор или семьи?
– Мой.
– С кем живешь на сборах в комнате?
– Ваня Калюжный.
– Легко живется?
– Да он старый (смеется - ред). Нормально.
– Каков твой никнейм в команде?
– Костыха.
– Ты поиграл в Америке. Какие три плюса и три минуса от их футбола и вообще?
– Минусы – во-первых, дорого, во-вторых, нельзя выйти в высший по рангу дивизион, надо покупать место, в-третьих, я жил у Мексики, там очень бандитский регион. Плюсы – развита футбольная инфраструктура, хороший маркетинг... Третьего не назову. Дома лучше.
– Какой трофей хотел бы выиграть?
– Чемпионат мира. В финале хотелось бы обыграть Месси.
– Ты счастливый человек?
– Да.
– Как часто говоришь родным, что любишь их?
– Каждый день, наверное, маме – точно каждый день, отцу и брату – реже, – сказал Костышин..
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Sport.ua подводит итоги недели в теннисе
Матч закончился со счетом 4:0 в пользу хозяев