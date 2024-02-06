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Украина. Премьер лига
06 февраля 2024, 02:20 | Обновлено 06 февраля 2024, 03:09
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0

ВИДЕО. Денис КОСТЫШИН: «Тяжело быть сыном Руслана Костышина»

Полузащитник «Александрии» ответил на вопросы болельщиков

06 февраля 2024, 02:20 | Обновлено 06 февраля 2024, 03:09
60
0
ВИДЕО. Денис КОСТЫШИН: «Тяжело быть сыном Руслана Костышина»
Скриншот с видео

Полузащитник «Александрии» Денис Костышин дал интервью клубной пресс-службе, отвечая на вопросы болельщиков своей команды.

– По хронотипу ты больше сова или жаворонок?

– Жаворонок.

Что любишь на завтрак?

– Обычно кофе, маленькую шоколадку и все.

– Любимая вредная еда?

– В Макдональдсе – пицца, бигмак, дабл-чизбургер без кетчупа и без огурца.

– Есть домашние животные?

– Да три собаки – Лео, Мальтипут и Барни.

– Любимый актер или актриса?

– Актриса по турецким сериалам Ханде Эрчел.

– Последний из фильмов, который ты смотрел и он поразил тебя?

– Не знаю, давно фильмов не смотрел, последний раз – в Америке в кинотеатре, но он не поразил. На сборах фильмы не смотрю.

– Трудно быть сыном Руслана Костышина?

– Да (смеется – ред).

– Отец по характеру какой?

– Жесткий, очень жесткий, но справедливый.

– Станьте футболистом – твой личный выбор или семьи?

– Мой.

– С кем живешь на сборах в комнате?

– Ваня Калюжный.

– Легко живется?

– Да он старый (смеется - ред). Нормально.

– Каков твой никнейм в команде?

– Костыха.

– Ты поиграл в Америке. Какие три плюса и три минуса от их футбола и вообще?

– Минусы – во-первых, дорого, во-вторых, нельзя выйти в высший по рангу дивизион, надо покупать место, в-третьих, я жил у Мексики, там очень бандитский регион. Плюсы – развита футбольная инфраструктура, хороший маркетинг... Третьего не назову. Дома лучше.

– Какой трофей хотел бы выиграть?

– Чемпионат мира. В финале хотелось бы обыграть Месси.

– Ты счастливый человек?

– Да.

– Как часто говоришь родным, что любишь их?

– Каждый день, наверное, маме – точно каждый день, отцу и брату – реже, – сказал Костышин..

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Руслан Костышин Денис Костышин интервью Александрия Украинская Премьер-лига видео
Источник ФК Александрия
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