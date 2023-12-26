Костышин и легионер на просмотре. Ротань рассказал о трансферах Александрии

Наставник «Александрии» Руслан Ротань надеется, что Денис Костышин, с которым уже подписали контракт, станет не единственным зимним новичком команды.

«Усиление необходимо. Селекционная работа ведется. Рад, что в Турции к нам присоединится Денис Костышин, который, несмотря на свой молодой возраст, уже имеет хороший футбольный опыт и мастерство. Нам этого не хватает».

«Также на просмотре будут еще несколько игроков, среди них легионер. Так что новые приобретения, я не исключаю, что будут. По крайней мере, этого хотелось бы», – сказал Ротань.

Команда завершила первую часть сезона УПЛ на 11-й позиции.