Чемпионат Португалии. Каза Пия и Боавишта друг другу не забили

Закончился поединок 20 тура чемпионата Португалии, в котором встречались «Каза Пия» и «Боавишта». Команды не сумели забить друг друга, расписав нулевую ничью. В турнирной таблице после этого матча «Каза Пия» не сумела догнать соперников – у нее 14 место и 20 очков, а «Боавишта» имеет 21 очко и находится на 12 позиции.

Чемпионат Португалии. 20 тур

Каза Пия – Боавишта – 0:0

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА