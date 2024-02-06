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Чемпионат Португалии
Каза Пия
05.02.2024 22:15 – FT 0 : 0
Боавишта
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Португалия
06 февраля 2024, 01:20 | Обновлено 06 февраля 2024, 01:27
13
0

Чемпионат Португалии. Каза Пия и Боавишта друг другу не забили

Состоялся поединок 20 тура чемпионата Португалии

06 февраля 2024, 01:20 | Обновлено 06 февраля 2024, 01:27
13
0
Чемпионат Португалии. Каза Пия и Боавишта друг другу не забили
Getty Images/Global Images Ukraine

Закончился поединок 20 тура чемпионата Португалии, в котором встречались «Каза Пия» и «Боавишта». Команды не сумели забить друг друга, расписав нулевую ничью. В турнирной таблице после этого матча «Каза Пия» не сумела догнать соперников – у нее 14 место и 20 очков, а «Боавишта» имеет 21 очко и находится на 12 позиции.

Чемпионат Португалии. 20 тур

Каза Пия – Боавишта – 0:0

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Источник Sport.ua
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