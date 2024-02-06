Португалия06 февраля 2024, 01:20 | Обновлено 06 февраля 2024, 01:27
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Чемпионат Португалии. Каза Пия и Боавишта друг другу не забили
Состоялся поединок 20 тура чемпионата Португалии
06 февраля 2024, 01:20 | Обновлено 06 февраля 2024, 01:27
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Закончился поединок 20 тура чемпионата Португалии, в котором встречались «Каза Пия» и «Боавишта». Команды не сумели забить друг друга, расписав нулевую ничью. В турнирной таблице после этого матча «Каза Пия» не сумела догнать соперников – у нее 14 место и 20 очков, а «Боавишта» имеет 21 очко и находится на 12 позиции.
Чемпионат Португалии. 20 тур
Каза Пия – Боавишта – 0:0
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