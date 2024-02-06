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Украина. Премьер лига
06 февраля 2024, 00:47 | Обновлено 06 февраля 2024, 00:57
369
0

Карпаты хотят арендовать еще одного защитника Шахтера

20-летний Эдуард Козик провел в текущем сезоне за горняков 5 матчей

06 февраля 2024, 00:47 | Обновлено 06 февраля 2024, 00:57
369
0
Карпаты хотят арендовать еще одного защитника Шахтера
ФК Шахтер. Эдуард Козик

Львовские «Карпаты» активизировали поиски игрока, который усилил бы центр обороны.

Как стало известно Sport.ua, в поле зрения скаутов «зелено-белых» оказался 20-летний защитник донецкого «Шахтера» Эдуард Козик, являющийся воспитанником волынского футбола.

Львовяне планируют договориться об аренде этого исполнителя, который осенью провел за горняков 5 поединков в чемпионате УПЛ.

6 февраля «Карпаты» проведут первый в 2024 году спарринг – с любительским ФК «Куликов-Юность».

Несколько дней назад «Карпаты» уже арендовали у «Шахтера» левого защитника Андрея Булезу.

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Карпаты Львов Шахтер Донецк инсайд Эдуард Козик трансферы трансферы УПЛ Андрей Булеза аренда игрока
Источник Sport.ua
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