Карпаты заманили воспитанника Шахтера высокой зарплатой
Андрей Булеза будет выступать за «львов»
20-летний защитник Андрей Булеза перейдет из «Миная» во львовские «Карпаты», где будет выступать на правах аренды. Контракт игрока принадлежит донецкому «Шахтеру», воспитанником которого является футболист.
По информации Футбол Time, переманить игрока Украинской премьер-лиги в Первую лигу львовскому клубу удалось, прежде всего, из-за повышения его зарплаты. Сообщается, что Булеза будет получать в «Карпатах» втрое больше, чем в «Минае».
Ранее главный тренер «зелено-белых» Mирон Mаркевич рассказал о переходе игрока в львовские «Карпаты».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинец рассматривался в качестве замены травмированному Кингсли Коману
Украинский футболист выставил милые фото в социальных сетях