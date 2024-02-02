Карпаты заманили воспитанника Шахтера высокой зарплатой

20-летний защитник Андрей Булеза перейдет из «Миная» во львовские «Карпаты», где будет выступать на правах аренды. Контракт игрока принадлежит донецкому «Шахтеру», воспитанником которого является футболист.

По информации Футбол Time, переманить игрока Украинской премьер-лиги в Первую лигу львовскому клубу удалось, прежде всего, из-за повышения его зарплаты. Сообщается, что Булеза будет получать в «Карпатах» втрое больше, чем в «Минае».

Ранее главный тренер «зелено-белых» Mирон Mаркевич рассказал о переходе игрока в львовские «Карпаты».