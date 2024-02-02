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  4. Карпаты заманили воспитанника Шахтера высокой зарплатой
Украина. Премьер лига
02 февраля 2024, 13:15 |
965
1

Карпаты заманили воспитанника Шахтера высокой зарплатой

Андрей Булеза будет выступать за «львов»

02 февраля 2024, 13:15 |
965
1
Карпаты заманили воспитанника Шахтера высокой зарплатой
ФК Минай. Андрей Булеза

20-летний защитник Андрей Булеза перейдет из «Миная» во львовские «Карпаты», где будет выступать на правах аренды. Контракт игрока принадлежит донецкому «Шахтеру», воспитанником которого является футболист.

По информации Футбол Time, переманить игрока Украинской премьер-лиги в Первую лигу львовскому клубу удалось, прежде всего, из-за повышения его зарплаты. Сообщается, что Булеза будет получать в «Карпатах» втрое больше, чем в «Минае».

Ранее главный тренер «зелено-белых» Mирон Mаркевич рассказал о переходе игрока в львовские «Карпаты».

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трансферы чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Шахтер Донецк Первая лига Украины Украинская Премьер-лига Минай трансферы УПЛ Андрей Булеза
Источник Футбол TIME
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Yulian Beshley
в минаї отримував 1к а в карпатах 3к , в карпат є гравці які і 10 мають і навіть більше 
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