05.02.2024 22:00 – FT 1 : 2
Испания06 февраля 2024, 00:23 | Обновлено 06 февраля 2024, 00:42
66
0
Дубль Эн-Несири. Севилья справилась с Райо Вальекано и покинула зону вылета
«Райо Вальекано» с 24 очками находится на 13-й позиции
06 февраля 2024, 00:23 | Обновлено 06 февраля 2024, 00:42
66
0
В матче 23-го тура Ла Лиги «Севилья» на выезде обыграла «Райо Вальекано» (2:1).
У гостей дубль оформил Юссеф Эн-Несири (19 и 45 мин). У хозяев отличился только Иси Палазон (29 мин).
«Севилья» набрала 20 очков и покинула зону вылета (15-е место). «Райо Вальекано» с 24 очками находится на 13-й позиции.
Ла Лига. 23-й тур, 5 февраля
Райо Вальекано – Севилья – 1:2
Голы: Палазон, 29 – Эн-Несири, 19, 45
Видео голов и обзор матча
Фотогалерея
События матча
45’
ГОЛ ! Мяч забил Юссеф Эн-Несири (Севилья).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Иси Паласон (Райо Вальекано).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Юссеф Эн-Несири (Севилья).
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