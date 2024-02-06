Дубль Эн-Несири. Севилья справилась с Райо Вальекано и покинула зону вылета

В матче 23-го тура Ла Лиги «Севилья» на выезде обыграла «Райо Вальекано» (2:1).

У гостей дубль оформил Юссеф Эн-Несири (19 и 45 мин). У хозяев отличился только Иси Палазон (29 мин).

«Севилья» набрала 20 очков и покинула зону вылета (15-е место). «Райо Вальекано» с 24 очками находится на 13-й позиции.

Ла Лига. 23-й тур, 5 февраля

Райо Вальекано – Севилья – 1:2

Голы: Палазон, 29 – Эн-Несири, 19, 45

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