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Чемпионат Испании
Райо Вальекано
05.02.2024 22:00 – FT 1 : 2
Севилья
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Испания
06 февраля 2024, 00:23 | Обновлено 06 февраля 2024, 00:42
66
0

Дубль Эн-Несири. Севилья справилась с Райо Вальекано и покинула зону вылета

«Райо Вальекано» с 24 очками находится на 13-й позиции

06 февраля 2024, 00:23 | Обновлено 06 февраля 2024, 00:42
66
0
Дубль Эн-Несири. Севилья справилась с Райо Вальекано и покинула зону вылета
Getty Images/Global Images Ukraine. Юссеф Эн-Несири

В матче 23-го тура Ла Лиги «Севилья» на выезде обыграла «Райо Вальекано» (2:1).

У гостей дубль оформил Юссеф Эн-Несири (19 и 45 мин). У хозяев отличился только Иси Палазон (29 мин).

«Севилья» набрала 20 очков и покинула зону вылета (15-е место). «Райо Вальекано» с 24 очками находится на 13-й позиции.

Ла Лига. 23-й тур, 5 февраля

Райо Вальекано – Севилья – 1:2

Голы: Палазон, 29 – Эн-Несири, 19, 45

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея

События матча

45’
ГОЛ ! Мяч забил Юссеф Эн-Несири (Севилья).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Иси Паласон (Райо Вальекано).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Юссеф Эн-Несири (Севилья).
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Источник Sport.ua
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