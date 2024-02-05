Источник: Заря собирается усилиться хорватским полузащитником

Луганскую «Зарю» вскоре может усилить хорватский хавбек Яков Башич из хорватского клуба «Рудеш».

В ближайшее время «Заря» объявит о подписании 27-летнего футболиста, информирует ТаТоТаке.

4 февраля Башич вышел в стартовом составе на оба спарринга луганского клуба – против польской «Арки» (2:1) и тбилисского «Динамо» (1:0).

Хорватский опорник не достанется луганскому клуба бесплатно. У него есть действующий контракт с «Рудешем» до лета 2025 года. Веб-портал Тransfermarkt оценивает трансферную стоимость хавбека в 200 тысяч евро.

Яков Башич является братом-близнецом Тома Башича из «Салернитаны», чей контракт принадлежит «Лацио».

Также «Заря» подписала защитника олимпийской сборной Нигерии – Кристофер Нваезе стал игроком луганской команды.