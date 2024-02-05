Источник: Заря собирается усилиться хорватским полузащитником
Яков Башич является братом-близнецом Тома Башича из Салернитаны
Луганскую «Зарю» вскоре может усилить хорватский хавбек Яков Башич из хорватского клуба «Рудеш».
В ближайшее время «Заря» объявит о подписании 27-летнего футболиста, информирует ТаТоТаке.
4 февраля Башич вышел в стартовом составе на оба спарринга луганского клуба – против польской «Арки» (2:1) и тбилисского «Динамо» (1:0).
Хорватский опорник не достанется луганскому клуба бесплатно. У него есть действующий контракт с «Рудешем» до лета 2025 года. Веб-портал Тransfermarkt оценивает трансферную стоимость хавбека в 200 тысяч евро.
Яков Башич является братом-близнецом Тома Башича из «Салернитаны», чей контракт принадлежит «Лацио».
Также «Заря» подписала защитника олимпийской сборной Нигерии – Кристофер Нваезе стал игроком луганской команды.
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