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Украина. Премьер лига
05 февраля 2024, 23:27 | Обновлено 05 февраля 2024, 23:44
229
0

Источник: Заря собирается усилиться хорватским полузащитником

Яков Башич является братом-близнецом Тома Башича из Салернитаны

05 февраля 2024, 23:27 | Обновлено 05 февраля 2024, 23:44
229
0
Источник: Заря собирается усилиться хорватским полузащитником
Twitter. Яков Башич

Луганскую «Зарю» вскоре может усилить хорватский хавбек Яков Башич из хорватского клуба «Рудеш».

В ближайшее время «Заря» объявит о подписании 27-летнего футболиста, информирует ТаТоТаке.

4 февраля Башич вышел в стартовом составе на оба спарринга луганского клуба – против польской «Арки» (2:1) и тбилисского «Динамо» (1:0).

Хорватский опорник не достанется луганскому клуба бесплатно. У него есть действующий контракт с «Рудешем» до лета 2025 года. Веб-портал Тransfermarkt оценивает трансферную стоимость хавбека в 200 тысяч евро.

Яков Башич является братом-близнецом Тома Башича из «Салернитаны», чей контракт принадлежит «Лацио».

Также «Заря» подписала защитника олимпийской сборной Нигерии – Кристофер Нваезе стал игроком луганской команды.

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Салернитана Заря Луганск трансферы УПЛ трансферы Лацио
Источник ТаТоТаке
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