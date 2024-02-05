Спортивный арбитражный суд рассмотрит иск клуба из Египта к хаву Кривбасса

Спортивный арбитражный суд, который расположен в швейцарской Лозанне, в ближайшее время рассмотрит исковые требования египетского клуба «Исмаили» к хавбеку «Кривбасса» Жану-Морелю По.

Согласно списку слушаний, который представлен на официальном сайте суда, иск будет рассмотрен 13 февраля.

Подробности претензий «Исмаили» к 27-летнему ивуарийскому вингеру пока остаются неизвестными.

Напомним, Жан-Морель По перешел в «Кривбасс» из «Исмаили» в сентябре 2022 года. Сперва за украинскую команду африканец выступал на правах аренды, а летом минувшего года оформил с криворожанами полноценный контракт на один сезон.