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Украина. Премьер лига
05 февраля 2024, 22:15 |
503
0

Спортивный арбитражный суд рассмотрит иск клуба из Египта к хаву Кривбасса

«Исмаили» имеет претензии к Жану-Морелю По

05 февраля 2024, 22:15 |
503
0
Спортивный арбитражный суд рассмотрит иск клуба из Египта к хаву Кривбасса
fckryvbas.com. Жан-Морель По (№ 97)

Спортивный арбитражный суд, который расположен в швейцарской Лозанне, в ближайшее время рассмотрит исковые требования египетского клуба «Исмаили» к хавбеку «Кривбасса» Жану-Морелю По.

Согласно списку слушаний, который представлен на официальном сайте суда, иск будет рассмотрен 13 февраля.

Подробности претензий «Исмаили» к 27-летнему ивуарийскому вингеру пока остаются неизвестными.

Напомним, Жан-Морель По перешел в «Кривбасс» из «Исмаили» в сентябре 2022 года. Сперва за украинскую команду африканец выступал на правах аренды, а летом минувшего года оформил с криворожанами полноценный контракт на один сезон.

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Жан-Морель По Кривбасс Кривой Рог Спортивный арбитражный суд
Источник Спортивный арбитражный суд
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