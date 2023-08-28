ОФИЦИАЛЬНО. Жан По – игрок Кривбасса

Криворожский «Кривбасс» на своем сайте объявил о подписании контракта с ивуарийским полузащитником Жаном По. 26-летний игрок подписал контракт на год.

По находился в расположении «Кривбасса» с января этого года. До этого времени атакующий полузащитник восстанавливался после болезни. Есть вероятность, что он попадет в заявку сегодняшнего матча «Кривбасса» с «Оболонью», который начнется в 19:00.

Жан По в профессиональной карьере играл за «АСЕК Мимозас» (Кот-д'Ивуар), белорусские «Торпедо-БелАЗ», «Смолевичи», «Неман», «Динамо» Минск, а также за египетский «Исмаили».