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Украина. Премьер лига
28 августа 2023, 17:05 | Обновлено 28 августа 2023, 17:58
701
3

ОФИЦИАЛЬНО. Жан По – игрок Кривбасса

Игрок подписал контракт на один год

28 августа 2023, 17:05 | Обновлено 28 августа 2023, 17:58
701
3
ОФИЦИАЛЬНО. Жан По – игрок Кривбасса
ФК Кривбасс. Жан По

Криворожский «Кривбасс» на своем сайте объявил о подписании контракта с ивуарийским полузащитником Жаном По. 26-летний игрок подписал контракт на год.

По находился в расположении «Кривбасса» с января этого года. До этого времени атакующий полузащитник восстанавливался после болезни. Есть вероятность, что он попадет в заявку сегодняшнего матча «Кривбасса» с «Оболонью», который начнется в 19:00.

Жан По в профессиональной карьере играл за «АСЕК Мимозас» (Кот-д'Ивуар), белорусские «Торпедо-БелАЗ», «Смолевичи», «Неман», «Динамо» Минск, а также за египетский «Исмаили».

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Жан-Морель По Украинская Премьер-лига Кривбасс Кривой Рог Оболонь Киев
Источник ФК Кривбасс
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Hatem Тrablssi
Вернидуб хоче створити свій "Шериф" в Україні
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CheMP
Жан По Бельмондо 
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Serhii P.
То він бульбаш )
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