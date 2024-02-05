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Украина. Премьер лига
05 февраля 2024, 21:59 | Обновлено 05 февраля 2024, 22:00
3469
11

Источник: бразильский новичок Шахтера получил тяжелую травму

У Марлона Гомеса перелом ноги

05 февраля 2024, 21:59 | Обновлено 05 февраля 2024, 22:00
3469
11
Источник: бразильский новичок Шахтера получил тяжелую травму
Getty Images/Global Images Ukraine. Марлон Гомес

20-летний бразильский центральный полузащитник Марлон Гомес, который недавно перешел в донецкий «Шахтер» из «Васко де Гама» за 12 миллионов евро, получил тяжелую травму, находясь в расположении олимпийской сборной Бразилии.

По информации бразильских СМИ, у него перелом малоберцовой кости левой ноги. Марлон Гомес отсутствует в составе олимпийской сборной Бразилии на матч против Парагвая, который проходит сегодня, 5 февраля (начало – в 22:00 по Киеву).

Сроки восстановления Марлона Гомеса пока что не называются.

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Марлон Гомес сборная Бразилии по футболу U-23 травма Шахтер Донецк
Источник Twitter
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Комментарии 13
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Remark
Знову бразили розвели електромагната)
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+2
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Darkness1984
Здоров'я хлопцю!!! І як найшвидшого відновлення! 
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+2
Pavel_i_CO
Ахмєтав нового купить. Не біда для днонєтскіх 
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Vitaliy_yatsenko
Травми - завжди жахливо. Тим більше важкі. Одужання хлопцю скорішого.
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0
Лига Конференций Без Динамо
Когда посмотрел результаты товарняков, в которых Шахтер насиловали всякие ноунеймы, решил, что лучше ногу сломать, чем ехать в эту помойку 
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-2
Лига конференций без динамо
Скорейшего выздоровления Гомес,а у дырявых настолько ущербные и униженные боты что горят даже от того что игрок получил серьезную травму пишут с клона всякую дичь ,это один бот опущенный с 10 аккаунтами  бодька пума униженый жизнью ,да и вторая ремарка дырявая от него далеко не ушла там их целая шайка помойная дырявая 
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-4
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