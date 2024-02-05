Источник: бразильский новичок Шахтера получил тяжелую травму

20-летний бразильский центральный полузащитник Марлон Гомес, который недавно перешел в донецкий «Шахтер» из «Васко де Гама» за 12 миллионов евро, получил тяжелую травму, находясь в расположении олимпийской сборной Бразилии.

По информации бразильских СМИ, у него перелом малоберцовой кости левой ноги. Марлон Гомес отсутствует в составе олимпийской сборной Бразилии на матч против Парагвая, который проходит сегодня, 5 февраля (начало – в 22:00 по Киеву).

Сроки восстановления Марлона Гомеса пока что не называются.