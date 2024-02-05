Источник: бразильский новичок Шахтера получил тяжелую травму
У Марлона Гомеса перелом ноги
20-летний бразильский центральный полузащитник Марлон Гомес, который недавно перешел в донецкий «Шахтер» из «Васко де Гама» за 12 миллионов евро, получил тяжелую травму, находясь в расположении олимпийской сборной Бразилии.
По информации бразильских СМИ, у него перелом малоберцовой кости левой ноги. Марлон Гомес отсутствует в составе олимпийской сборной Бразилии на матч против Парагвая, который проходит сегодня, 5 февраля (начало – в 22:00 по Киеву).
Сроки восстановления Марлона Гомеса пока что не называются.
Marlon Gomes sofreu uma fratura de fíbula esquerda e está fora do Pré-Olímpico.— NewsColina (@newscolina) February 5, 2024
Uma pena. Um talento absurdo mas que se machuca demais.
Que se recupere logo!
📸 | Joilson Marconne pic.twitter.com/W0JH33XUN2
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