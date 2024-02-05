Шанс для молодежи или ненужные траты. Нужно ли возвращать чемпионат U-21?

После внеочередного конгресса Украинской ассоциации футбола главный тренер сборной Украины и новоиспеченный вице-президент УАФ Сергей Ребров высказался за возобновление чемпионата U-21.

«Моя позиция – я надеюсь, что мы вернем чемпионат U-21. Это ведь не только мое предложение, мое решение. Мы должны разговаривать с клубами и решать этот вопрос. Моя позиция, что должны возвращать чемпионат U-21, очень важно для института сборных и для переходного года игроков, потому что после U-19 мы теряем очень много игроков».

Последний чемпионат U-21 был проведён в сезоне 2020/21, после чего турнир прекратил существование. Вместо молодежного чемпионата остался только юношеский U-19.



Кто-то поддерживает такую идею, как тренер олимпийской сборной Украины и «Александрии» Руслан Ротань, клубы «Динамо» и «Ворскла». «Рух» выступает категорически против. Но большинство команд еще не определились по вопросу возможного проведения молодежного чемпионата.

К словам Реброва следует относиться очень серьезно. Он занимает должность тренера национальной сборной. Отвечает за так называемую вертикаль всех сборных Украины. Это когда команды работают по одной программе и имеют одинаковые принципы. Сейчас, кроме поста тренера сборной, Ребров стал еще и вице-президентом. Поэтому над идеей возобновления молодежного чемпионата Украины будут размышлять очень серьезно.

Переход из молодежного футбола во взрослый – одна из самых больших проблем спорта номер один в мире. Эта проблема очень актуальна для Украины. На уровне юношеских, молодежных команд есть хорошие игроки, но далеко не все из них переходят потом в профессиональный футбол. Одни игроки физически и психологически формируются в 17 лет и готовы играть среди взрослых, другие готовы к профессиональному футболу после 20.



Например, Илья Забарный начал играть за первую команду «Динамо» в 17 лет. Он совсем мало был в системе юношеской команды, не играл за юношеские сборные U-19 и U-21 и сразу попал в национальную команду. Ему не нужен был юношеский и молодежный футбол, чтобы играть на самом высоком уровне. Другая ситуация с Николаем Шапаренко, много игравшим за юношеские и молодежные команды «Динамо», прошел все институты юношеского и молодежного футбола, а потом уже заиграл в первой команде, когда ему было 22 года.

Европейский опыт показывает, что институт молодежных команд не очень популярен. В Англии клубы имеют команду U-21. В Португалии играют первенство U-23. Дальше все зависит исключительно от клуба. «Боруссия» Дортмунд, «Барселона», «Аякс», даже та же «Бенфика» имеют вторые команды, но они играют не в лиге этого возраста, а в общих турнирах этих стран. На уровне второго-третьего дивизиона или даже ниже. Главное здесь – играть против взрослых, а не сверстников.

Клубы сами создают команды и заявляют их на уровне низших лиг, потому что у них большие академии и, соответственно, значительное количество молодых игроков, которым нужно давать игровую практику. В Украине, например, львовский «Рух» в этом сезоне заявил вторую команду во Вторую лигу. Действует двойная заявка. Игроки из первой команды U-19 могут играть за «Рух-2». Кто проигрывает конкуренцию или имеет мало игрового времени – идет за игровой практикой во Вторую лигу.



Следует также понимать, что сейчас в Украине идет война. Денег на футбол не так много. Есть «Динамо», «Шахтер», «Полесье», «Кривбасс», для которых содержание еще одной молодежной команды не станет проблемой. У них есть вся инфраструктура и финансовые возможности. Но также есть «Верес», «Минай», «Оболонь», «Черноморец», которые считают каждую копейку. Условные 200-400 тысяч долларов дополнительных расходов станут проблемой для этих клубов.

В прошлом сезоне «Заря» арендовала у «Динамо» 18-19 игроков, тренера, персонал для юношеской команды. Они формируют состав благодаря селекции. Молодежный сектор им просто не нужен. Аналогично с «Минаем». На юношеском уровне их представляет школа ФК «Львов». «Металлист 1925» не сыграл матч юношеского чемпионата против «Шахтера», потому что у него не было футболистов.

ФК Шахтер. Георгий Судаков был одним из лидеров Шахтера U-21

После начала войны у нас уехало очень много игроков. Ребята, которым в то время не было 18 лет, беспрепятственно пересекли границу и оказались в Европе. Сейчас всех посчитать невозможно. Начиная с 2004 года рождения, украинские футболисты уехали в большом количестве покорять Европу. Если возродить молодежный чемпионат, то от искусственного спроса некуда деться. Команды будут формировать составы и будут вынуждены давать условия молодым игрокам, которых они не совсем заслуживают. Качественных футболистов в возрасте 19-21 года в Украине сейчас немного. Оставшиеся потребуют для себя достаточно высокие условия.



Для некоторых команд возможное возвращение молодежного чемпионата Украины станет банальным отбыванием номера. Они нынешние юношеские команды назовут молодежными, а за юношей будут играть U-17. Или будут набирать игроков по принципу, чтобы не тратить деньги и иметь количество. Соответственно, уровень таких команд будет очень невысоким. Речь будет идти о хоккейных счетах и подозрениях в игре на контору.

Когда Ребров был тренером «Динамо», тогда существовал молодежный чемпионат Украины. Сергей Станиславович также застал «Динамо-2», игравшее в Первой лиге. Разве многие молодые игроки тогда перешли в первую команду «Динамо»? Лидером киевлян стал Сергей Рыбалка, которому надоело сидеть в «Динамо-2», молодежной команде киевлян и поехал в чешский «Слован», где провел отличный сезон. Также опыт «Говерлы» Вячеслава Грозного позволил Виталию Буяльскому закрепиться в первой команде «Динамо». Из игроков, прошедших систему юношеских и молодежных команд, можно назвать разве что Никита Бурду, Артема Беседина, Владимира Шепелева. Талант Виктора Цыганкова был очевиден, и он не так много играл на юношеско-молодежном уровне из-за травм. Система подготовки игроков через молодежную команду у «Динамо» точно эффективно не работала.



Роман Яремчук, Георгий Цитаишвили, Сергей Булеца, Богдан Михайличенко, Александр Тымчик, Игорь Харатин и многие другие прошли все ступени юношеского и молодежного футбола в «Динамо», но это не привело к значительному прогрессу. Эти футболисты реально начали прогрессировать после того, как поиграли в арендах.

ФК Динамо. Тарас Михавко

Я внимательно слежу за юношеской командой «Динамо». Несмотря на то, что клуб говорит о ставке на собственных воспитанников, сейчас в U-19 нет готовых игроков для первой команды. Поездка на сборы с первой командой Матвея Пономаренко и Тараса Михавко – аванс и кадровые проблемы в обороне, а не признание уровня игроков. А другие не дотягивают даже до такого аванса. Я не понимаю, что могут дать еще несколько сезонов в молодежном футболе Алексею Гусеву, Назару Балабе, Роману Саленко, Дмитрию Кремчанину и дальше по списку. Это уже мужчины, которым нужно набираться опыта взрослого футбола по путем аренд, чтобы иметь возможность прогрессировать и выступать за первую команду «Динамо».

Аналогично где-то в «Шахтере». Костяк команды 2004-2005 года не нужен Марино Пушичу. Если они еще будут сидеть 2-3 года в молодежном футболе, ничего полезного из этого не будет ни для кого.



В свое время «Шахтер» критиковали за аренду игроков в «Мариуполь». В имиджевом плане это была катастрофа, но в футбольном – наоборот. Если бы Даниил Сикан, Артем Бондаренко, Олег Очеретько не поехали набираться опыта взрослого футбола, то они вряд ли бы сейчас были игроками первой команды «Шахтера». Аренда у «Металлист 1925» дала такой же шанс Дмитрию Крыськиву. Аналогично у «Динамо» с Владимиром Бражко, Назаром Волошиным, Владиславом Ванатом, Владиславом Дубинчаком, Александром Тымчиком. Для каждого из них решающим стал опыт взрослого футбола, а не годы выступлений за молодежную или юношескую команду.

Конечно, можно переломать об колено и заставить клубы создать молодежные команды. Но ничего полезного из этого не будет. В Украине нет достаточного количества игроков, чтобы потенциально этот турнир имел хоть какой-то уровень. Для многих клубов это будет финансовым бременем. Поэтому возобновление чемпионата U-21 сейчас явно не ко времени. Кто хочет, может самостоятельно создавать молодежные команды и заявлять их в низшие лиги. А заставить всех создать команды – путь в никуда.

Cергей ТИЩЕНКО