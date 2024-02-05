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Украина. Премьер лига
05 февраля 2024, 20:47 | Обновлено 05 февраля 2024, 21:02
534
1

Стало известно, где сыграют Металлист 1925 и Динамо в 18-м туре УПЛ

В матче первого весеннего тура харьковчане должны были принимать киевлян

05 февраля 2024, 20:47 | Обновлено 05 февраля 2024, 21:02
534
1
Стало известно, где сыграют Металлист 1925 и Динамо в 18-м туре УПЛ
ФК Динамо

Стало известно, на какой арене сыграют «Металлист 1925» и киевское «Динамо» в 18-м туре УПЛ.

В матче первого весеннего тура харьковчане должны были принимать киевский клуб дома.

Но в связи с ситуацией с газоном на стадионе «Левый берег» клубы договорились сыграть на домашней арене «Динамо» – стадионе им. Валерия Лобановского.

Матч между «Металлистом 1925» и киевским «Динамо» состоится 25 февраля в 15:30.

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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Динамо Киев перенос матчей стадион Динамо им. Валерия Лобановского Металлист 1925 Металлист 1925 - Динамо
Источник ТаТоТаке
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a.fedorenko1953
Диня знов  більшість ігор проведе вдома. Це щоб у всіх  були рівні умови.
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