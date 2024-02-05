Украина. Премьер лига05 февраля 2024, 20:47 | Обновлено 05 февраля 2024, 21:02
534
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Стало известно, где сыграют Металлист 1925 и Динамо в 18-м туре УПЛ
В матче первого весеннего тура харьковчане должны были принимать киевлян
05 февраля 2024, 20:47 | Обновлено 05 февраля 2024, 21:02
534
1
Стало известно, на какой арене сыграют «Металлист 1925» и киевское «Динамо» в 18-м туре УПЛ.
В матче первого весеннего тура харьковчане должны были принимать киевский клуб дома.
Но в связи с ситуацией с газоном на стадионе «Левый берег» клубы договорились сыграть на домашней арене «Динамо» – стадионе им. Валерия Лобановского.
Матч между «Металлистом 1925» и киевским «Динамо» состоится 25 февраля в 15:30.
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Комментарии 1
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Диня знов більшість ігор проведе вдома. Це щоб у всіх були рівні умови.
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