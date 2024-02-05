Стало известно, где сыграют Металлист 1925 и Динамо в 18-м туре УПЛ

Стало известно, на какой арене сыграют «Металлист 1925» и киевское «Динамо» в 18-м туре УПЛ.

В матче первого весеннего тура харьковчане должны были принимать киевский клуб дома.

Но в связи с ситуацией с газоном на стадионе «Левый берег» клубы договорились сыграть на домашней арене «Динамо» – стадионе им. Валерия Лобановского.

Матч между «Металлистом 1925» и киевским «Динамо» состоится 25 февраля в 15:30.