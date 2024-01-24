«Дружно посмеялись». Директор Металлиста 1925 – о переезде со стадиона

Генеральный директор харьковского «Металлиста 1925» Андрей Неделин опроверг инсайд журналиста Игоря Бурбаса о переезде со стадиона «Левый Берег».

– Не можем не отреагировать. Болельщики и даже некоторые футбольные функционеры переживают из-за этой ситуации. Например, где будут проходить матчи, куда отправлять делегатов, судей, другие организационные вопросы. Конечно, мы со своей стороны связались с официальными представителями стадиона «Левого Берега» и дружно посмеялись над информацией, которую вчера опубликовали некоторые издания о том, что нас будто кто-то то ли провоцирует уйти со стадиона, то ли выгоняет. Что это едва ли не дело рук президента Николая Лавренко. У нас за эти полгода сложились настолько хорошие отношения, основанные на взаимном уважении, что у нас прямой диалог с президентом Лавренко. Я был уверен, что он не станет обращаться к нам путем какого-то упрека через прессу. Я сегодня еще раз поблагодарил руководство стадиона и руководство клуба «Левый Берег» за то, что в это непростое время они сделали все возможное, чтобы мы считали этот стадион своим домашним. Относительно информации, то я, к счастью, не знаком с человеком, который это опубликовал. Но, как мне сказали, что это бывший журналист. Неудивительно, что бывший. Работа журналиста заключается в том, чтобы собрать информацию, отредактировать и выложить материал. К нам никто не обращался, а эта информация неправдивая. Мы все прекрасно понимаем, в каком состоянии поля в феврале со стартом УПЛ. Мы со своей стороны подтвердили «Левому Берегу» абсолютное соучастие – как материальное, так и знаниями, потому что у нас есть профессиональная агрономическая служба в Харькове, которая, уверен, с удовольствием приедет и поможет подготовить газон к первым матчам весенней части соревнований. Также мы подтвердили готовность помочь в финансировании подогрева поля и в целом подготовки поля к УПЛ. Но есть много «но». Первая лига стартует на месяц позже. Стадион «Левого Берега» с искусственным покрытием также сертифицирован для первой лиги. Будет ли им экономически выгодно готовить зеленое поле, или начнут они на искусственном – мы сегодня не знаем. Не все от нас зависит.

– Получается, решение еще в процессе обсуждения?

– Да. Мы просто рассматриваем запасные варианты. У нас есть предварительная договоренность с «Динамо» о проведении нашего домашнего матча на стадионе им. Лобановского, если «Левый Берег» не будет готов к проведению матчей УПЛ. Следующая игра – выезд к «Минаю», а затем матч аж 9 марта. Тогда трава уже сама подготовится. Это все обычные рабочие моменты, из этого не нужно делать какую-то сенсацию.