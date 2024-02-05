Трубин прокомментировал победу над Жил Висенте

Украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин у себя в соцсетях прокомментировал матч 20-го тура чемпионата Португалии против «Жил Висенте» (победа со счетом 3:0 вчера, 4 февраля), в котором сам 22-летний игрок сборной Украины провел на поле все 90 минут:

«С победой. Уже держим фокус на следующей игре. Благодарю болельщиков за поддержку», – написал Анатолий Трубин на своей странице в Инстаграме.

Свой следующий матч «Бенфика» проведет в четверг, 8 февраля против «Визелы» в четвертьфинале Кубка Португалии.