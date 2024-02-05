Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Трубин прокомментировал победу над Жил Висенте
Португалия
05 февраля 2024, 20:54 |
311
0

Трубин прокомментировал победу над Жил Висенте

Украинский голкипер «Бенфики» – о воскресном матче

05 февраля 2024, 20:54 |
311
0
Трубин прокомментировал победу над Жил Висенте
twitter.com/slbenfica_en. Анатолий Трубин

Украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин у себя в соцсетях прокомментировал матч 20-го тура чемпионата Португалии против «Жил Висенте» (победа со счетом 3:0 вчера, 4 февраля), в котором сам 22-летний игрок сборной Украины провел на поле все 90 минут:

«С победой. Уже держим фокус на следующей игре. Благодарю болельщиков за поддержку», – написал Анатолий Трубин на своей странице в Инстаграме.

Свой следующий матч «Бенфика» проведет в четверг, 8 февраля против «Визелы» в четвертьфинале Кубка Португалии.

По теме:
Экс-партнер Крооса по команде просит его не завершать карьеру
ВИДЕО. Крутой сейв Трубина. Обзор матча Бенфика – Жил Висенте
Чемпионат Португалии. Брага добыла 3 очка, Лебеденко сыграл весь матч
Анатолий Трубин Бенфика Жил Висенте чемпионат Португалии по футболу Instagram
Источник Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Езжай на фронт, ты ужасен». Фанаты оценили Мудрика в последней игре АПЛ
Футбол | 05 февраля 2024, 06:32 57
«Езжай на фронт, ты ужасен». Фанаты оценили Мудрика в последней игре АПЛ
«Езжай на фронт, ты ужасен». Фанаты оценили Мудрика в последней игре АПЛ

Украинец вышел во втором тайме и отличился результативным действием

ВИДЕО. Звезду Челси после поражения от Вулвза заметили в ночном клубе
Футбол | 05 февраля 2024, 19:19 2
ВИДЕО. Звезду Челси после поражения от Вулвза заметили в ночном клубе
ВИДЕО. Звезду Челси после поражения от Вулвза заметили в ночном клубе

Коул Палмер не стал долго унывать из-за командной неудачи

Один из лучших. Стала известна оценка Лунина за суперматч Реала с Атлетико
Футбол | 05.02.2024, 00:40
Один из лучших. Стала известна оценка Лунина за суперматч Реала с Атлетико
Один из лучших. Стала известна оценка Лунина за суперматч Реала с Атлетико
Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ: «На фронте – стагнация. Это факт»
Война | 05.02.2024, 14:28
Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ: «На фронте – стагнация. Это факт»
Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ: «На фронте – стагнация. Это факт»
Известно, что Реал планирует делать с будущим Лунина. А что хочет Андрей?
Футбол | 05.02.2024, 11:34
Известно, что Реал планирует делать с будущим Лунина. А что хочет Андрей?
Известно, что Реал планирует делать с будущим Лунина. А что хочет Андрей?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик признался, когда поверит в проведение боя с Фьюри
Усик признался, когда поверит в проведение боя с Фьюри
04.02.2024, 09:32 1
Бокс
Испортили настроение Лунину. Реал упустил победу над Атлетико
Испортили настроение Лунину. Реал упустил победу над Атлетико
04.02.2024, 23:57 21
Футбол
Нганну забавно отреагировал на перенос боя Фьюри – Усик
Нганну забавно отреагировал на перенос боя Фьюри – Усик
03.02.2024, 16:20 1
Бокс
«Никакой пенсии, ублюдок!». Тайсон Фьюри пригрозил Александру Усику
«Никакой пенсии, ублюдок!». Тайсон Фьюри пригрозил Александру Усику
04.02.2024, 11:17 10
Бокс
Гаттузо не до Шахтера. СМИ пишут, что его семья стала жертвой вымогателей
Гаттузо не до Шахтера. СМИ пишут, что его семья стала жертвой вымогателей
04.02.2024, 11:05 11
Футбол
Довбик прокомментировал новость о своей травме
Довбик прокомментировал новость о своей травме
03.02.2024, 23:18 6
Футбол
Довбик рискует вылететь до конца сезона. Стали известны причины
Довбик рискует вылететь до конца сезона. Стали известны причины
03.02.2024, 22:03 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем