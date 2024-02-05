Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Еще одна неудача ван де Бека. Айнтрахт не включил его в заявку на ЛЕ
Лига Европы
05 февраля 2024, 20:20 |
331
0

Еще одна неудача ван де Бека. Айнтрахт не включил его в заявку на ЛЕ

Хавбек перешел в немецкий клуб только в январе

05 февраля 2024, 20:20 |
331
0
Еще одна неудача ван де Бека. Айнтрахт не включил его в заявку на ЛЕ
ФК Айнтрахт. Донни ван де Бек

Франкфуртский «Айнтрахт» подал заявку на плей-офф Лиги Европы. В ней не оказалось арендованного в январе у «Манчестер Юнайтед» полузащитника Донни ван де Бека.

«Айнтрахт» имел право дозаявить трех игроков. Выбор пал на Филипа Макса, который не был заявлен на осеннюю часть Лиги Европы, а также на двух зимних новичков команды – форвардов Сашу Калайджика и Уго Экитике.

Ван де Бек, как и Жан-Маттео Баойя, остался вне заявки. После перехода в «Айнтрахт» ван де Бек принял участие в трех матчах Бундеслиги и провел на поле суммарно 172 минуты.

По теме:
Не идеальная ситуация. Пушич рассказал о подготовке Шахтеря к Марселю
Бундеслига. Баварии пришлось делать камбек, Байер все еще непобедим
С бразильскими новичками. Шахтер подал заявку на плей-офф Лиги Европы
Донни ван де Бек Айнтрахт Франкфурт Лига Европы заявка на Лигу Европы
Источник AS
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известно, что Реал планирует делать с будущим Лунина. А что хочет Андрей?
Футбол | 05 февраля 2024, 11:34 5
Известно, что Реал планирует делать с будущим Лунина. А что хочет Андрей?
Известно, что Реал планирует делать с будущим Лунина. А что хочет Андрей?

Украинский вратарь не принял решение о своем будущем

Мудрик вызвал фаната сыграть «один на один» на 10 тысяч фунтов стерлингов
Футбол | 04 февраля 2024, 20:55 43
Мудрик вызвал фаната сыграть «один на один» на 10 тысяч фунтов стерлингов
Мудрик вызвал фаната сыграть «один на один» на 10 тысяч фунтов стерлингов

Болельщик написал в личные сообщения Михаилу, украинец решил ответить вызовом

Топ-клуб Австрии выкупил защитника сборной Украины. Известна сумма перехода
Футбол | 05.02.2024, 16:33
Топ-клуб Австрии выкупил защитника сборной Украины. Известна сумма перехода
Топ-клуб Австрии выкупил защитника сборной Украины. Известна сумма перехода
Стало известно, сколько Челси заплатит Почеттино в случае увольнения
Футбол | 05.02.2024, 20:32
Стало известно, сколько Челси заплатит Почеттино в случае увольнения
Стало известно, сколько Челси заплатит Почеттино в случае увольнения
Один из лучших. Стала известна оценка Лунина за суперматч Реала с Атлетико
Футбол | 05.02.2024, 00:40
Один из лучших. Стала известна оценка Лунина за суперматч Реала с Атлетико
Один из лучших. Стала известна оценка Лунина за суперматч Реала с Атлетико
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Стала известна новая дата боя между Усиком и Фьюри
ОФИЦИАЛЬНО. Стала известна новая дата боя между Усиком и Фьюри
03.02.2024, 21:43 27
Бокс
Испортили настроение Лунину. Реал упустил победу над Атлетико
Испортили настроение Лунину. Реал упустил победу над Атлетико
04.02.2024, 23:57 21
Футбол
Самая дорогая сборная выбыла из Кубка Азии, пропустив на 90+6 минуте
Самая дорогая сборная выбыла из Кубка Азии, пропустив на 90+6 минуте
03.02.2024, 17:15 5
Футбол
«Езжай на фронт, ты ужасен». Фанаты оценили Мудрика в последней игре АПЛ
«Езжай на фронт, ты ужасен». Фанаты оценили Мудрика в последней игре АПЛ
05.02.2024, 06:32 58
Футбол
Александр ГВОЗДИК: «Интересно посмотреть, что осталось от Ломаченко»
Александр ГВОЗДИК: «Интересно посмотреть, что осталось от Ломаченко»
03.02.2024, 20:37 4
Бокс
Артем Довбик пропустит следующий матч Ла Лиги. Что произошло?
Артем Довбик пропустит следующий матч Ла Лиги. Что произошло?
03.02.2024, 21:03 4
Футбол
Довбик рискует вылететь до конца сезона. Стали известны причины
Довбик рискует вылететь до конца сезона. Стали известны причины
03.02.2024, 22:03 17
Футбол
Боксер, который нанес рассечение Фьюри: «Это был чистый удар»
Боксер, который нанес рассечение Фьюри: «Это был чистый удар»
03.02.2024, 19:01 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем