Еще одна неудача ван де Бека. Айнтрахт не включил его в заявку на ЛЕ

Франкфуртский «Айнтрахт» подал заявку на плей-офф Лиги Европы. В ней не оказалось арендованного в январе у «Манчестер Юнайтед» полузащитника Донни ван де Бека.

«Айнтрахт» имел право дозаявить трех игроков. Выбор пал на Филипа Макса, который не был заявлен на осеннюю часть Лиги Европы, а также на двух зимних новичков команды – форвардов Сашу Калайджика и Уго Экитике.

Ван де Бек, как и Жан-Маттео Баойя, остался вне заявки. После перехода в «Айнтрахт» ван де Бек принял участие в трех матчах Бундеслиги и провел на поле суммарно 172 минуты.