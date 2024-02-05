Еще одна неудача ван де Бека. Айнтрахт не включил его в заявку на ЛЕ
Хавбек перешел в немецкий клуб только в январе
Франкфуртский «Айнтрахт» подал заявку на плей-офф Лиги Европы. В ней не оказалось арендованного в январе у «Манчестер Юнайтед» полузащитника Донни ван де Бека.
«Айнтрахт» имел право дозаявить трех игроков. Выбор пал на Филипа Макса, который не был заявлен на осеннюю часть Лиги Европы, а также на двух зимних новичков команды – форвардов Сашу Калайджика и Уго Экитике.
Ван де Бек, как и Жан-Маттео Баойя, остался вне заявки. После перехода в «Айнтрахт» ван де Бек принял участие в трех матчах Бундеслиги и провел на поле суммарно 172 минуты.
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