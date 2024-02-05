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  4. Стало известно, во сколько Полесью обошелся трансфер бразильца из Днепра-1
Украина. Премьер лига
05 февраля 2024, 20:08 |
1895
0

Стало известно, во сколько Полесью обошелся трансфер бразильца из Днепра-1

Игрок обиделся на Максимова и покинул клуб

05 февраля 2024, 20:08 |
1895
0
Стало известно, во сколько Полесью обошелся трансфер бразильца из Днепра-1
ФК Полесье. Венделл Габриэл

19-летний бразильский нападающий Венделл Габриэл перешел из «Днепра-1» в житомирское «Полесье».

По информации украинского журналиста Виктора Вацка, трансфер бразильского футболиста обошелся житомирскому клубу в сумму более 100 тысяч долларов. Сообщается, что тренер «Днепра-1» Юрий Максимов не рассчитывал на Венделла Габриэля и не взял его сборы с основной командой, из-за чего игрок обиделся и решил покинуть клуб.

За полгода Венделл так и не провел ни одного матча за взрослую команду «Днепра-1».

В чемпионате U-19 бразилец провел на поле в общей сложности 499 минут в 14 матчах и отличился девятью забитыми мячами.

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Венделл Габриэл Днепр-1 Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу финансы Виктор Вацко
Источник Вацко Live
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