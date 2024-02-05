Тренер Сандерленда объяснил причины прогресса Русина
Майкл Бил – об игре украинского форварда
Главный тренер «Сандерленда» Майкл Бил прокомментировал прогресс украинского форварда Назария Русина в последнее время:
«Я увидел в нем разницу – и ты бы увидел, если бы ты был отцом. На его родине идет война, и он был далеко от своего ребенка и жены.
Они сейчас здесь – и это фантастически для него в личном плане. Пока его английский совершенствуется, это позволит ему иметь лучшую коммуникацию со своими товарищами по команде на поле. Я думаю, что его энергия, его прессинг и его работоспособность великолепны, но не хватает лишь этой коммуникации».
Вчера «Сандерленд» забил в матче с «Мидлсбро».
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