Тренер Сандерленда объяснил причины прогресса Русина

Главный тренер «Сандерленда» Майкл Бил прокомментировал прогресс украинского форварда Назария Русина в последнее время:

«Я увидел в нем разницу – и ты бы увидел, если бы ты был отцом. На его родине идет война, и он был далеко от своего ребенка и жены.

Они сейчас здесь – и это фантастически для него в личном плане. Пока его английский совершенствуется, это позволит ему иметь лучшую коммуникацию со своими товарищами по команде на поле. Я думаю, что его энергия, его прессинг и его работоспособность великолепны, но не хватает лишь этой коммуникации».

Вчера «Сандерленд» забил в матче с «Мидлсбро».