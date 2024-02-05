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Чемпионшип
05 февраля 2024, 18:45 |
885
1

Тренер Сандерленда объяснил причины прогресса Русина

Майкл Бил – об игре украинского форварда

05 февраля 2024, 18:45 |
885
1
Тренер Сандерленда объяснил причины прогресса Русина
Getty Images/Global Images Ukraine. Назарий Русин

Главный тренер «Сандерленда» Майкл Бил прокомментировал прогресс украинского форварда Назария Русина в последнее время:

«Я увидел в нем разницу – и ты бы увидел, если бы ты был отцом. На его родине идет война, и он был далеко от своего ребенка и жены.

Они сейчас здесь – и это фантастически для него в личном плане. Пока его английский совершенствуется, это позволит ему иметь лучшую коммуникацию со своими товарищами по команде на поле. Я думаю, что его энергия, его прессинг и его работоспособность великолепны, но не хватает лишь этой коммуникации».

Вчера «Сандерленд» забил в матче с «Мидлсбро».

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Источник Sports Illustrated
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